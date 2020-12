Mariah Carey (Joaquín Reyes): "Durante la cuarentena, celebré la Navidad todos los días"

Esta semana Joaquín Reyes nos trae a la reina de la Navidad: Mariah Carey. La artista, que confiesa que tiene "muy buen carácter y muy buen humor", nos ha explicado cómo vive su época favorita del año.

"Durante la cuarentena, estuve con mis chiquillos en casa, confinados", dice la cantante, y "celebrábamos la Navidad todos los días" porque le "flipa las Navidades".

Por otro lado, Mariah Carey también nos ha explicado que 'All I Want For Christmas is You', su villancico, se lo dedicó a Tommy Mottola cuando era su pareja. Sin embargo, la confesión más relevante es que llegó a decorarle los testículos "como si fueran bolas de Navidad".

Si fuera posible, la cantante viviría todo el año en Navidad, les pone su villancico siempre a sus hijos y dice que "están encantados". Mariah Carey sabe que es la Reina de esta épica y no podría ser la del verano porque "son Sonia y Selena y no puedo entrar ahí", sería "intrusismo" como el que hizo Luis Miguel con 'Va a nevar'.

"Yo cobro en monedas de chocolate" y "el cambio a dólares es jodido", dice Mariah Carey, que este año ha versionado 'Oh Santa!' con Ariana Grande y Jennifer Hudson. A pesar del éxito de esta canción, la cantante dice que Ariana no tiene mucho espíritu navideño, que ella tiene "una pistola para medir el espíritu navideño y Ariana Grande no llegaba", estaba "muy justita".

No sabemos si este año también lo veremos en el biopic que se está preparando de Mariah Carey, aunque ella misma confiesa que "hay capítulos de mi vida que están en blanco, porque me encerré. La gente piensa que es una pausa dramática". Habrá que esperar a ver con qué nos sorprende.

