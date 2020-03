Mario Casas y Javier Guitiérrez puntúan su primera vez, recomiendan "porno casero" y hablan de sus curros 'mierders'

Este 25 de marzo se estrena en Netflix su nueva peli, 'Hogar'. "Es la historia de un publicista que estaba en la cresta de la ola, un profesional de éxito con una mujer estupenda... Y cuando se queda en el paro todo se desmorona". "Intentará recobrar su vida, pero encuentra las llaves de la casa que tiene que dejar y todo se pone difícil".

"Todos los personajes van transformándose según Javier los lleva al límite", cuenta Mario. "El personaje de Javi tiene más capas que el mío".

¿Y tienen ellos alguna recomendación para ver durante el confinamiento? "Yo recomiendo el porno español casero", dice Javier, muy convencido. ¿Se animará él a hacer su propio show erótico? "'Love is Blind', es un programa de parejas en Netflix que se casan sin verse, lo recomiendo, es de los que enganchan", nos cuenta Mario. ¡OMG!

¿Y saben ya qué es lo primero que van a hacer cuando puedan salir a la calle? "Salir a tomar el aperitivo, socializar...", dice Javier. "Estos tiempos te conceden ese espacio que olvidamos, el de llamar a los amigos y los seres queridos". "No sé que va a pasar cuando acabe la cuarentena, pero sobretodo ir a ver a los que están lejos. Tocarse y abrazarse", dice Mario.

Fox somete a los actores al 'Pa qué quieres saber eso'. ¿Alguna vez han hecho papeles 'mierders' solo por el dinero? "Yo sí, he tenido que llenar la nevera. No me arrepiento, pero sí sabía que eran grandes mierdas". "Yo creo que me di cuenta que eran una mierda un poco después", se sincera Mario.

¿Alguna vez han fingido que hablaban por teléfono para que no les molesten? "Yo dejé de salir por la noche porque a las 5 de la mañana me pedían vídeos para las suegras", decía Javi. "Yo ahora me pongo los casos", explica Mario. ¡Método infalible!

¿Qué puntuación le darían a su primera vez? ¡¡Atentos que la cosa se pone calentita!! 🔥

👉 Puedes ver a Mario Casas y Álex Gutiérrez a partir del minuto 44:

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.