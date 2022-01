Mister Ego: "Me gusta más hacer reír en el freestyle que competir"

Ha arrancado la FMS y la primera jornada se puso intensa con la victoria de Gazir, que jugaba en casa. "Pero el público hizo como si fuera mi casa, ahí gané yo", recuerda nuestro invitado, Mister Ego, que prefiere divertirse que competir. "Me gusta hacer reír, si alguien no sabe de rap por lo menos se ríe", asegura.

"Nací el 1 de enero y nací dando por ahí, así que en las batallas no soy de dar la mano", asegura el joven, que reconoce que "no es muy bueno" pero sí se empeña en mejorar. "No te puedes llamar Mister Ego y venir aquí de humilde", le dice Rober Bodegas.

"Llevo rapeando 13 años y me he insultado ya con todos", asegura Ego, que confiesa que su freestyler favorito es Zasco. "La presentación es importante, lo hace de una manera que no lo hace el resto", asegura.

En Valencia había 21.000 personas de público y en Granada está todo vendido. Hay ganas de volver a los eventos y la música en directo, aunque el año pasado valoró continuar o no en la FMS. "Dije 'me quiero ir', me dijeron 'te doy el doble' y me quedé", cuenta el rapero, que fue de los que en 2020 prefería que el público no volviese a los estadios.

Terminamos haciéndole a Mister Ego un pequeño test para saber cómo domina la gramática y la semántica. ¿Qué significa abellotado?, ¿hay algún insulto que utilice mucho?, ¿le contesta a los haters?

Puedes ver a Mister Ego en el minuto 24:

