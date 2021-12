Putochinomaricón: "Me dan mucha rabia los artistas que venden eso de 'persigue tus sueños"

Putochinomaricón // yu, No te pierdas nada

Chenta Tsai a.k.a es Putochinomaricón en el mundo artístico. El joven no se define como "muy navideño", se deja llevar un poco. "Pongo el árbol porque no tengo personalidad pero no le hago caso", asegura el joven, que se profesa fan de Mariah Carey y sus menús de adviento en McDonals.

DM es uno de sus dos últimos singles. "La gente que me ha seguido desde siempre entiende el proyecto, pero he añadido elementos que antes no usaba, había gente que se esperaba un pertadeo pero esto también lo es", cuenta el joven, que se integra en el vídeo en una especie de boyband que, a pesar del éxito, termina siendo un producto de consumo masivo para la industria.

"El proyecto gira en torno al mito de la industria", asegura sobre los próximos temas de su disco. "He crecido escuchado las Spice", recuerda de su infancia, pero ahora no ha conectado mucho con BTS, que han arrasado con su kpop. El mito de la industria es la (falsa) creencia de que el sector secundario es mejor que la agricultura o que los servicios.

En el videoclip hay un guiño a Los Simpson, ya que en un momento aparece un subtítulo que llama al público a "apuntarse a la marina", igual que en aquel episodio de la conocida familia amarilla. "Todo lo que está ocurriendo ya ha ocurrido en Los Simpson", asegura el artista. "Es como nuestro calendario Maya", bromea Morgade.

"Me dan mucha rabia los artistas que venden eso de 'persigue tus sueños'", asegura el joven, que rehúye de la meritocracia y critica a esos jóvenes que llevan este discurso cuando en realidad están amparados por sus familias privilegiadas.

El disco se llama JÁJÁ ÉQÚÍSDÉ (Distopía Aburrida) y en él recupera códigos mainsteam para satirizarlos tanto y que terminen por perder su significado. Chique de internet es el segundo single.

Vuelve a ver a Putochinomaricón en el minuto 25:

Recuerda, yu, No te pierdas nada de lunes a viernes de 17 a 19h en Europa FM.