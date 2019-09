Roberto Leal volverá a presentar OT en 2020: “Los castings empiezan el mes que viene”

El primer invitado de esta nueva y flamante temporada de ‘ yu, no te pierdas nada ’ en Europa FM, ha sido el presentador de televisión Roberto Leal , que le ha confesado a Ana Morgade que ¡volverá a presentar OT !

Roberto Leal en 'yu, no te pierdas nada' / YouTube/Vodafone Yu

“En principio sí, no me ha llamado nadie todavía, pero entiendo que sí. No será este año, será en 2020, pero los castings empiezan ya el mes que viene”, comenta Roberto, que también nos ha hablado del programa que presenta, su afición por el running, ¡y su perrita influencer! Además, se ha sometido a nuestro extraño y muy muy muy verídico-que-te-cagas polígrafo. ¡Vuelve a ver la entrevista! [A partir del minuto 25:00]

