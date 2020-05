Robledo presenta 'Dime BBSITA': "Estoy muy agradecido por el éxito que ha tenido y con los que han colaborado en el vídeo"

"Teníamos pensado grabar el videoclip de 'Dime BBSITA' antes del confinamiento, y como no nos pusimos de acuerdo y luego vino todo esto, decidimos hacerlo rollo videollamada", nos cuenta. ¡Tiene 7 millones de views en solo un mes! "Es una locura, no me lo creo, tiene en Spotify casi 11 millones y eso no entra en mi cabeza".

Y cuando lo escuche en una discoteca o en un bar... ¿Se quitará la camiseta y se subirá a la barra de la emoción? "Sí, sí, yo me emociono". "Voy practicando con la pared para perrear cuando salgamos", reconoce.

Ana Mena y Omar Montes salen en el videoclip... ¿Cómo contactó con ellos? "Es gente con la que tengo confianza, salen personas que no conozco pero son amigos de mi productor, la gente que sale es de trato, estoy super agradecido". "Omar Montes me mandó una foto picha, y luego otra recién levantado, tirado en la cama", bromea. ¡Ese es el verdadero Omar Montes!

Robledo se hizo conocido por las Batallas de Gallos de Red Bull. ¿Lo echa de menos? "Sí, claro que hecho de menos las batallas, es algo que ha formado parte de mi vida y lo llevo dentro. Si vuelvo será como juez, como competidor ya no".

