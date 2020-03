Ronda de imitaciones con Roi Méndez: Dumbledore, Alfred García, Raphael...

Roi Méndez nos cuenta que hoy es su peor día. No tiene metas, no le encuentra sentido a la cuarentena... ¿Cree que le tomamos en serio? ¡Pero si tiene el pelo perfecto! ¡Y se ha maquillado!

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Roi Méndez en 'yu, no te pierdas nada' / Vodafone yu

El cantante nos cuenta que está en Ávila de cuarentena, porque el Estado de Alarma le pilló ahí de paso con su familia. ¡Y tiene tres perros!

Y claro... Roi Méndez, que estuvo dos meses en la Academia de Operación Triunfo... ¿Tiene consejos para pasar un confinamiento sin volverse loco? ¡Necesitamos sabiduría!

De repente ha comenzado a sonar una canción... ¿Será su tema nuevo? "Es una maqueta, lo he hecho a posta para promocionarme". "Iba a sacar una canción ahora y me la pospusieron, también iba a grabar otra y ahora ya no puedo". ¡Se le truncan los planes al sapoconcho!

Además hemos hecho una pequeña ronda de imitaciones... Dumbeldore, Raphael, Alfred García, Aitana..

