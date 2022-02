Samantha Hudson: "A los 50 los maricones se convierten en señoras y las señoras se convierten en maricones"

Con Samantha Hudson siempre aprendemos cositas interesantes aunque ella piensa que a veces se pone muy "sermónica Naranjo". Por eso mismo hoy ha querido ponerse un pelín "más distendida" para charlar de lo que tienen en común las personas mayores y las personas no binarias.

"Las personas no binarias no estamos en la obligación de tener un aspecto andrógino para correspondernos con nuestra identidad, pero también hay cierta tendencia a llevar el aspecto un poco antiguo. Me he dado cuenta de que este rasgo lo compartimos con las personas mayores", dice antes de que Morgade le llame la atención por incluir los 50 años en el espectro "mayor".

"En ese espectro de la edad de repente te vuelves lesbiana, es un viaje paralelo. Mientras los maricones se convierten en señoras, las señoras se convierten en maricones", dice como conclusión después de llevar a cabo una ardua tarea de observación.

Sara Montiel podría ser un gran ejemplo de "un travesti". "Ese cardado, esos anillos, ese barroco... Está muy mal hecho, ella lo ha decidido hacer así, es trash y está contenta en esa genialidad", dice Hudson añadiendo que podría perfectamente participar en Drag Race. "Mi madre es una lesbiana butch", ejemplifica.

