Kidd Keo, Leon Coeur, Bnet, Sandra Delaporte y más con Lorena Castell y Carlos Marco en 'yu, Music' (16/01/2020)

Después de repasar las noticias musicales de la semana, donde profundizamos en los discos y temas que saldrán a la luz este 2021, recibimos a uno de los artistas urbanos que más lo peta: Kidd Keo. Diseñador, músico... ¡Y hombre del Renacimiento!

"Me encanta, estoy super contento", dice Kidd Keo sobre la nevada que ha caído en Madrid esta semana. El cantante nos presenta su nuevo disco, 'Back to Rockport', que es un recopilatorio de los temas descartados de 'Rockport Espacial'. "Escribo demasiado", cuenta. "Fui muy selectivo, muy freak, quería darle varios flows, he estado casi dos años".

El buque insignia del disco es 'Vámonos', un tema que llega acompañado de un videoclip en el que está muy presente la luna. ¿Será por su novia Luna Sobrino? "Es la musa", reconoce.

'Bienvenidos a YonkiLand' es el próximo proyecto audiovisual del cantante, una serie de animación que pronto verá la luz. "Esa idea salió a los dos meses de confinamiento. Le doy muchas vueltas a la cabeza", cuenta. "La vamos a liar", adelanta.

Este nuevo álbum está formado por 25 temas. "Me sigue gente de muchos países, de muchas ideologías, y he querido hacer una ciudad donde nos encontremos todos", cuenta. "En mi ciudad si quiero hago electrónica, o una serie, ese es el concepto, mi plano artístico".

Poco después de empezar, llega el momento de jugar a Adivina la Canción con Bnet y Kidd Keo. Pondremos los primeros segundos de una canción y ellos tendrán que adivinar de qué titulo se trata. "Yo bailaba de pequeño, pero ahora estoy oxidado", dice Kidd Keo, que de pequeño hacía mucho baile. "Cuando descubrí el dinero me puse a otras cosas, los shows me cambiaron".

Terminamos la entrevista con la actuación en directo de Kidd Keo, que ha interpretado 'Vámonos' con ese flow que le caracteriza. ¡Menudo rollo!

¡Recibimos a Leon Coeur! Los ganadores del Vodafone yu Music Talent en 2015 vuelven a su casa para hablarnos de sus nuevos proyectos. Entre ellos se encuentra Los Ángeles, un nuevo tema en el español.

Los chicos de Leon Coeur han dado un gran giro en su carrera desde que ganaron el Vodafone yu Music Talent en 2015. La novedad más importante es que ahora cantan en español. "Es una mezcla de lo que debíamos hacer y lo que queríamos hacer. Empezamos a componer mucho en español, fue orgánico. Ahora sí se saben los temas, era algo que no pasaba nunca", bromean.

En estos años no han parado de hacer cosas, y una de sus facetas es la de tocar en bodas. "Nos ha pasado de todo. Íbamos a tocar en una boda y una semana antes se canceló el enlace", dicen. Los chicos de Leon Coeur terminan regalándonos una emocionante actuación en directo. Así suena 'Los Ángeles', su último single:

👉 Puedes ver a Leon Coeur en el minuto 46:

Recuerda, 'yu, Music' todos los sábados a las 19.00h en Europa FM.