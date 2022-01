Maggie Civantos visita 'yu, No te pierdas nada' // YouTube

Dos rompedores de dientes han estado este lunes en el parquecito de yu, No te pierdas nada. Hablamos de Maggie Civantos y Dario NH.

La actriz protagonista de Express le rompió un diente a su compañero Bernardo Flores en el rodaje de la serie. "Tenía que dar la hostia. Se la di demasiado fuerte y... Vengo de hacer Vis a Vis, Malaka, vengo entrenada en la acción", se ha justificado en su visita al parquecito.

¿Será por eso de romper dientes que Omar Banana no la ha metido en el grupo de WhatsApp de la serie? No, hay otro motivo y lo sabemos.

El otro rompedor de dientes es Darío NH, que, después de romper un diente a un compañero en un directo en internet, se ha puesto al frente de la sección Madurando.

También han pasado por el parquecito Álvaro Wasabi, para hablar de series, y la tiktoker Camila Redondo, más conocida como Nobody is Ugly. Ellos son los únicos que no ha puesto en peligro a Ana Morgade y Maya Pixelskaya.

Vuelve a ver el programa completo.