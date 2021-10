Mario Mazo visita 'yu, No te pierdas nada'

¡Menudo martes yuser! Mario Mazo ha estado en el parquecito para hablar del regreso de Los protegidos y ha terminado haciendo confesiones varias. El actor, que da vida el primo Lucas, ha hablado del día que pensó que tenía una hermana secreta y de la noche en que no pudo dormir porque al día siguiente tenía un beso en una escena en ropa interior con una persona de la que estaba muy enamorado. "Por favor, no te pongas cachondo", fue la frase que se repitió sin parar esa noche.

El martes de confesiones fue también un martes de momentos ridículos para Mario Mazo, que con 20 años de carrera de piano, tuvo que enfrentarse a un duro momento: tocar en un piano infantil.

"¿Es este el momento más humillante al que te han sometido nunca?", le preguntó Ana Morgade. Su respuesta fue un rotundo sí.

Las otras visitas del parquecito han corrido de la cuenta de Ventura, que fue a hablar del concierto de Rauw Alejandro en Madrid y acabó contando los momentos más random vividos en un concierto. ¿Sabías que hay un cantante que toma laxante antes de subirse al escenario para cagar en pleno show?

Maya Pixelskaya se unió más tarde para hablar de sectas y Lorena Castell lo hizo para comentar El juego del calamar, la serie viral de la temporada. Lorena Castell contó algunos datos de la serie y, entre otras cosas, aclaró que el mono de los protagonistas no tienen nada que ver con La casa de papel aunque vistan igual. "No la he visto pero me genera ansiedad", aclaró antes de pedir a sus compañeras que le diesen su opinión sobre la serie.

Y de la serie del momento pasó a la cocina de MasterChef Celebrity porque ¿cómo iba a pasar por alto el feeling que hay entre Arkano y Eduardo Navarrete?