Abril Zamora, Lorena Castell, Abril Zamora, Andrea Compton y más en 'yu, no te pierdas nada' (5/11/2020)

¡Errecé viene muy contento pero confiesa que la chaqueta que lleva no le gusta nada! "Esta es una chaqueta de cuando tenía 16 años, hace nueve, quería llamar la atención...". ¿Será que está en crisis porque acaba de cumplir 25 años? Ayyy.... ¡La edad! Rescatamos una foto suya con 18 años y OMG... ¡Qué pintas!

¿Sabía Errecé que existe una cuenta que solo sube fotos de su cuerpo y que se llama "cuerpazoerrecé"? ¡Menuda magia! "No me da miedo quien la ha creado, sino quien la sigue", confiesa.

El rapero nos trae hoy un nuevo reportaje de calle... "Me mandan unas temáticas que ya no sé lo que será lo siguiente", explica. ¡Esta vez sale a la calle para preguntar qué piensa la gente del nuevo Monopoly!

¡Una artista multidisciplinar! ¡Todo lo hace bien! Recibimos a Abril Zamora, una actriz, guionista, directora y ahora... ¡Escritora! La joven acaba de escribir una nueva novela ambientada en el Universo de Élite, serie de la que es guinosta. "Cuando me lo ofrecieron me lo pasé fenomenal pero yo no tuve esa adolescencia, no hacía tríos a los 19 años, quería contar la historia de los perdedores", nos cuenta. "Pero sigue teniendo el rollo de la serie", reconoce. ¡Habrá que leer 'Élite: al fondo de la clase'!

"Se centra en otra historia, los protagonistas aquí son secundarios", nos cuenta. Los protagonistas son Paula y Gorka... ¿Una referencia a Física o Química? "Hombre, soy muy mayor, igual Quimi y Valle sí...".

La actriz estrena dentro de poco en Netflix una película con Sophia Loren, 'La vida por Delante'. ¿Cómo es encontrarse con ella en vivo y en directo? "Pues bueno, porque no hablo nada de italiano", reconoce. "Nos cuidaba a todos mucho, hicimos piña de familia, era la primera película del hijo de Sophia Loren, que era el director", cuenta.

¿Cómo se las arregló para entender italiano y entenderse con el equipo? "Hay que echarle morro a la vida, me insistió el director y mis repres... Y se puede", cuenta. "Al fin y al cabo somos actores, tenemos que mentir y trampear". La joven también ha participado en Señoras del Hampa, una experiencia muy chula que compartió con Toni Acosta y Malena Alterio.

Y a ella... ¿Qué le gusta más?, ¿actuar, dirigir...? "Siempre he querido ser actriz, así que supongo que es lo que más me gusta porque es lo que menos responsabilidad tiene", confiesa.

¿Serías capaz de adivinar todas las expresiones de La Veneno?

ento y tememos que preguntarle por el colectivo trans, al que ella pertenece. ¿Qué piensa de lo difícil que es conseguir trabajo para estos actores? A los actores trans nunca los llaman para hacer personajes CIS... ¡Y eso tiene que cambiar! "Ahora voy a estrenar en diciembre la serie 'El Desorden que Dejas' y es el primer papel en el que no pone trans por ningún lado, me llamó Carlos Montero porque quería".

Y antes de irse nos da un pequeño adelanto sobre lo que tiene entre manos... "Estoy trabajando ya en la tercera novela, le doy muchas vueltas al título... Lo que me gustaría decir es que no es una novela para jóvenes, la puede leer todo el mundo". ¡Nos encanta!

Andrea Compton comienza diciendo que no hay películas buenas de Navidad. Hoy analizamos 'Un Príncipe de Navidad', una "tortura" que parece que no le ha gustado nada. Hay una periodista, un príncipe... ¿Y una clara referencia a Felipe y Leticia? OMG...

Lorena Castell viene a defender a los jóvenes, a los que todo el mundo acusa de no cumplir las restricciones del coronavirus. Ana Morgade ya hizo un alegato a favor de ellos este fin de semana en las redes sociales y Ventura sale a la calle para saber qué piensan... Además, conectamos con Iago Moreno para saber qué significa ser joven hoy en día y el impacto que está teniendo esta situación en todos ellos.

¡Los tres reyes magos de la comedia! Juan, Damián y Marron se vienen a yu a hacer unos chistecitos y celebrar todos juntos los 8 años del programa. ¡Ellos son unos clásicos, miembros fundadores! "Estamos aquí desde que lo presentaba Jesús Hermida", bromean.

"Al principio Morgade tenía barba, el pelo parra atrás, veía de resaca...", dice Damián. ¿No se referirá a Dani Mateo? Y claro, con tanta nostalgia... ¿Qué recuerdan ellos de sus inicios en la radio? "Dábamos el tiempo y el tráfico".

¿Qué sección creen que le falta al yu? "Una de economía, a mi es que me gusta el color salmón, el único diez que he sacado en mi vida fue en economía", confiesa Damián. "De hecho un vez hicimos una simulación en la radio como si invirtiésemos 1000 euros, un poco a lo loco", explican. Hablamos también de Bitcoins, de inversiones, chivatazos...

"¡Solo el dinero te dará poder y con el poder puedes hacer lo que te de la gana!" Ese es el alegato de Damián Mollá para desear ser millonario. "Podría ir de fiesta, no ponerme mascarilla, ir a la fiesta de El Español...", dice muy emocionado. "Te tiene que interesar romper la ley". Eso sí, Damián reconoce que él "gasta poco" y porque a los que le gusta mucho gastar no disfrutan de la economía, los ahorradores tienen más afán de acumulación.

"Las monedas de chocolate están subiendo mucho, hay crisis del cacao", explica Damián, que recomienda hacer tartas de zanahoria en vez de chocolate en el próximo confinamiento.

Antes de que las Hormigas abandonen el plató queremos someterles a una batalla de "viejos colaboradores" vs. "nuevos colaboradores". ¡Errecé se la juega rimando contra Juan, Damián y Marron! Palabras que rimen con.. ¿Tomate?, ¿victoria? ¡Guerra de rimas!

