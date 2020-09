Agoney, Lorena Castell, Victoria Martín, Antón Lofer y mucho más en yu, no te pierdas nada (24/09/20)

¡Antón Lofer, primero en pasar por yu este jueves! Y cuidadito porque la sección ha empezado fuerte... ¿Por qué no sigue Lofer a Morgade en Instagram? ¡A Pantomima Full sí les ha dado follow! Y cuidado porque ha salido el gordo... ¡Lofer y Morgade coincidieron hace mucho tiempo! "Grabamos un Vine juntos, era como que nos cruzábamos y me dabas una hostia", recuerda. ¡Necesitamos ese material gráfico!

Lofer nos trae hoy la historia de Eloy, un "instagrammer" que ha pasado de tener muchos likes a bajar el número de 'me gustas' de manera drástica. ¡Un auténtico drama del siglo XXI!

¡Una de las pocas personas que no hace el ridículo cuando canta en la ducha! ¡Por fin Agoney ha podido venir al plató de yu! El cantante nos presenta su primer álbum 'Libertad', que se ha puesto en el número 1 en solo 24 horas. "No me lo esperaba, nadie se lo esperaba, después de tanto tiempo desaparecido... Incluso mis compañeros de discográfica no se acordaban de mi. He estado trabajando en la oscuridad pero ha salido algo muy bonito", reconoce.

Edén es uno de los temazos que se pueden encontrar en 'Libertad' y es que en dos años ha tenido tiempo de pulirlo y mimarlo. "Este videoclip lo edité yo en casa y lo veo ahora y cambiaría cositas, pero bueno, está bien", cuenta.

¿Y qué le han dicho sus compis de su primer disco, le han metido caña por tardar tanto en sacarlo? "Todos mis compañeros de OT saben como soy, que soy un tío calmado, y al final lo que vale es el trabajo", asegura.

LA COLABORACIÓN MÁS DESEADA DE AGONEY

En este nuevo álbum no hay ninguna colaboración... ¡Y se hace raro! "No cabía, era algo muy personal, las letras eran muy profundas, pero ahora que ya está hecho estoy abierto a colaboraciones. Quien quiera que me contacte y cantamos juntos". ¿Y tiene alguna voz con la que le haría especial ilusión cantar?

"Hay una señora con la que me encantaría colaborar.. Laura Pausini, tiene una voz desgarradora", confiesa. ¡Mensaje transmitido! ¡Ya sabes Laura, mándanos un DM!

Rober Bodegas sabe que hay que crear drama para cantar... ¡Y más como canta Agoney, con esos agudos! "Yo siempre he pensado que cada uno canta según su forma de sentir las cosas, cuando estoy enfadado grito", cuenta. "Hay que vivir para poder escribir".

¿Y con tanto ensayo, ha tenido algún problema con los vecinos? "Vivo delante de una cafetería, me escuchan y a veces aplauden... Aunque una vez que gritaron 'cállate ya", desvela. ¡Qué fuerte!

SU ENCUENTRO CON LOS FANS

Hemos querido hacer realidad el sueño de cinco de seguidoras, que han entrado por videollamada para preguntarle cositas a Agoney. "Da miedo, hacen cada pregunta", empieza diciendo el cantante... ¿Cuál es su parte favorita del proceso creativo?, ¿cómo se siente a ver que la gente se identifica con sus temas?, ¿es feliz?, ¿ya sabe cómo será la gira?

"La gira ya se está preparando para 2021, cuando haya un poco más de normalidad. Se llama 'Libertad Tour' y habrá algún festival", desvela. Y cuidadín porque hemos descubierto uno de los mayores secretos de su música... "La intro de Edén del videoclip soy yo cantando al revés", asegura. ¡Flipa! ¿Pero sabe cantar al revés o lo ha hecho en postproducción?

Victoria Martín no es feliz pero está trabajando en ello. Nuestra hater de cabecera empieza hablando de los famosos y su nivel de soberbia para luego terminar hablando de su nivel de inteligencia. "Le dijeron a mis padres que era superdotada y a los seis meses los volvieron a llamar para decir que me faltaba desarrollo cognitivo". ¡Flipa! "Era un colegio del Opus y les dijeron a mis padres que tenían que rezar mucho".

¡Antes de venir al programa desayuna sopa de letras porque si no no se entiende! Lorena Castell no viene con nada random... ¡Hoy se ha preparado la sección!

Un informe de Save the Children asegura que los adolescentes ven porno antes de los 12 años y esta edad ha dejado en shock a Lorena. "Son niños muy pequeños consumiendo unos temas que están bastante pasadizos", cuenta. "No perdí la virginidad hasta los 18", explica.

Para ilustrarnos sobre todo este tema.. ¡Lorena se trae una colaboradora! Recibimos a Nerea Pérez de las Heras para que nos hable de cómo debería ser la educación sexual tanto dentro de las aulas como fuera de ellas.

Los tabúes deberían desaparecer en el colegio, porque hay muchos niños que no saben por donde empezar. "Por no hablar de las niñas", dice Lorena. "El porno está adaptado a los hombres. El clítoris no se estimula en el porno", dice Pérez de las Heras.

"Una de las cosas verdaderamente chungas es que el porno erotiza el no consentimiento de las mujeres. Es muy difícil encontrar un contenido en el que es un tío el que no quiere", cuenta Pérez, que pide que el porno sea revisable sobre todo en sus carencias. "Si tú no hablas con tu hijo de antirracismo se lo va a enseñar un nazi en TikTok. Pues lo mismo con el porno", sentencia.

