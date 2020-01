Chenta Tsai a.k.a. putochinomaricon, Las Hormigas, Roi Méndez y Victoria Martín en 'yu, no te pierdas nada' (22/01/2020)

Los capitanes del humor... ¡Este barco ahora sí que tiene rumbo! Juan, Damián y Marron nos cuentan cómo les afectó el #BlueMonday, el lunes más triste el año. Y eso que dicen que las personas que lloran con las películas son en realidad las más fuertes emocionalmente... ¡Es bueno expresar los sentimientos! "Aunque a veces es mejor que se te quede dentro, depende", dice Marron.

"Yo lloré con Terminator 2, una pena, había muerto toda la humanidad", dice Damián. "No entiendo a los que lloran con un perro cuando se ha muerto toda la humanidad", insiste. ¿Y todos los que se carga Will Smith?, ¿no tienen familia?

Comentamos la noticia del hombre que consiguió conectar su PSp4 a una pantalla de un aeropuerto estadounidense para echarse una partidita. "Menudo crack", dicen. "Me parece fatal que no le hayan dejado terminar la partida".

"Para qué amigas si son todas unas peras que te roban los novios". Esa es una de las frases que analizamos en nuestra sección de filosofía grafitera. ¿Qué pensarán las Hormigas de las mujeres fruta? "Fin de trabajo. Vida mágica" es otra de las perlitas que nos encontramos en las paredes de la calle. ¡Muy loco todo!

Arquitecto, millenial, influencer, intérprete y "adicto a Pontejos", una tienda de telas, botones y cosas de costura madrileña en la que puedes encontrar de todo. Así es Chenta Tsai a.k.a. #putochinomaricon, que se sienta en el sofá de 'yu, no te pierdas nada' a contarnos un poquito más de sus proyectos. Pinchadiscos, nuevos singles... ¡Atento!

En breve pinchará en una fiesta de ratones nocturnos por el Año Nuevo Chino, pero... ¿Qué opinión le merece estas fiestas? "Las políticas de representación son un falso humo, estoy escéptico", cuenta. Basta escuchar su tema 'Tú no eres activista' para que su opinión al respecto quede clara. "Con el Orgullo Gay pasa lo mismo", dice.

"Hago mi música en mi habitación, sale de un lugar muy cotidiano", cuenta. "Cuando los fans me ven por la calle se sorprenden porque soy introvertido en la vida real, pero de pinchadiscos no", explica.

¡Cositas que están dando la vuelta a la cultura popular! Jugamos al Hobby Yuser con PutochinoMaricón, a ver si da su aprobación o no. ¿Sex Education? "No la he visto, es que soy hipster y cuando algo se pone de moda ya no me gusta. Me pasó con Crepúsculo", cuenta.

Victoria Martín dice que está en baja forma porque viene de comerse un ramen como buena moderna que es... ¡Pero seguro que viene dispuesta a repartir hateo a tutti! La nena nos cuenta lo que ha hecho con su sobrina -medio alemana- a la que ha tenido que cuidar. ¿Dejársela olvidada en una tienda? No... Qué va. "Ser madre es muy duro", dice. ¡Y cuidado con su opinión del Pin Parental. "¿Eres gay?, da igual, tú ponte el fachaleco", dice. ¿Y el doga?, ¿qué es eso? "Hacer yoga con tu perro", un cosa de locos. ¡Pobre animal!

Fox nos trae un día más el mejor concurso de la radio difusión española: 'Por un Euro'. ¿Qué es mejor, Zendaya o Hendaya? ¡Le tomamos el pulso a la calle a ver qué opina!

Roi Méndez viene aquí, hace lo que le da la gana, se pira y nos deja sin entender nada. La sección es muy random, sí... El sapoconcho de su edición ha vuelto a la academia de Operación Triunfo a hablar con la nueva remesa de estudiantes y... ¿Qué les habrá dicho?, ¿muchos consejos? ¡Y atentos porque el triunfito va a hacer un sorteo para los primeros conciertos de su gira 2020!

