El Chico Fitness, Las Hormigas, Fox, Bezos y mucho más en 'yu, No te pierdas nada' (13/01/2021)

¡Miércoles en yu con Morgade, Pantomima Full y la visita de Chico Fitness ! Nuestra Ana sigue aislada por la nieve, pero eso no significa que no tengamos canelita fina para el programa: Sergio Bezos , Fox, Errecé y Las Hormigas Juan, Damián y Marron .

"El ave parece un BlablaCar". Errecé ha tenido que pasar más ratito de lo normal en el tren para llegar a yu, pero bueno... ¡Por lo menos no se ha quedado atrapado! El rapero sale a la calle para preguntar a la gente... ¿Qué se llevaría a una isla desierta? Pueden elegir una persona y dos objetos... ¡A ver esas cabezas!

¡Recibimos a Chico Fitness! Su cometido en Internet es hacerte reír así que te recomendamos encarecidamente que te pases por su cuenta... ¡Charlamos con el!

Tiene frases míticas, gags personalizados... Como "Rodillazo Carvajal". ¿Lo tiene guionizado?, ¿se le ocurren a él solo? "Son aventuras vividas", nos cuenta el joven, que tiene su Instagram llenito de vídeos y memes graciosos. Eso sí, el fondo no le importa: baños, sitios lúgubres.... "Estoy donde sea, se me ocurre hacer el vídeo y lo hago ahí. lo mejor uno está en el baño...", dice.

¡Ha conseguido hasta 10 millones de likes en TikTok! Cara potasio es uno de sus grandes "insultos", uno de los que más virales se han hecho. Y cuidado con la anécdota que tiene... "Yo de pequeño pensaba que en inglés naranja se decía Orange y rojo se decía Vodafone". ¡Flipa!

"Antes de subirlo, lo analizo, un buen narcotraficante tiene que conocer su producto", nos cuenta Chico Fitness, que asegura que se "autocensura" mucho. "Tengo contenido que a veces subo hoy pero es de hace un año". ¡Un autentico crack de las redes!

Fox vuelve a nuestro parquecito para traernos una vez más el mejor concurso de la radiodufión española... ¡Por un bizum! Este miércoles preguntamos... ¿Qué es mejor, Mandalorian o mandarina?

¡Conexión a cuatro bandas! Ana Morgade conecta con Juan, Damián y Marron para saber cómo están llevando esto de que la nieve colapse la ciudad... ¿Habrán sufrido algún resbalón en la calle? "Yo tengo que salir a la azotea con un secador para poder descongelar mis tuberías", cuenta Juan, que el pobre se ha quedado sin sumisnitro.

Hablamos también del "nuevo perfume para el pene" que han sacado a la venta, con estrato de vainilla, cola de caballo... "Me parece muy bien, aunque yo estoy en contra de que las cosas íntimas huelan a cosas que no son", dice Juan, que recuerda que es "importante que no escueza en los ojos".

Sergio Bezos vuelve con sus breaking news para hablar del temazo de la semana: la nieve. Sí, por si alguno todavía no se ha enterado de que en Madrid ha caído la del siglo... ¡Si es que somos un servicio público!

