DVICIO, Andrea Compton, iLeoVlogs, Andrea Compton y mucho más en 'yu, No te pierdas nada' (3/02/2021)

iLeoVlogs está bien pero ha empezado el día con mal pie. "Yo soy un tío muy despistado y ayer me dejé las bolsas de basura en el coche, hoy volví y ahora huele todo el coche al aceite del atún", nos cuenta. Vinagre, limón... ¿Qué remedios caseros le pueden funcionar?

iLeo sabe que el 2021 será igual de bajonero que el 2020 y por eso ha buscado predicciones para venirse arriba... ¡Y ha sido casi peor el remedio que la enfermedad!

Los chicos de DVICIO acaban de sacar una versión acústica de su tema 'Valeria' junto a los chicos de Matisse, que también son compositores. "Cambiamos un poco la letra para hacer la canción suya", cuentan. "Es de nuestras canciones favoritas".

"Teníamos veintipico bolos y solo pudimos hacer dos, también hemos cambiado la fecha de México, de Moscú, que lo llevábamos organizando mucho tiempo...", cuentan. ¡Si es que los chicos tienen un boom internacional importante! "Hubo unas chicas holandesas que vinieron en bus a Valencia, 32 horas, les dio tiempo a aprenderse el disco", bromean. Y cuidado porque también tienen un club de fans en Tailandia... "Estuvimos allí dos veces". ¡Flipa!

"El contraataque a no poder hacer conciertos es sacar más música que nunca, y es lo que vamos a hacer este 2021", aseguran. DVICIO tienen preparados un montón de nuevos lanzamientos, así que atentos...

Terminamos la entrevista con una mini actuación en la que nos regalado Valeria en versión acústica y conectamos con cuatro fans de la banda que se mueren de ganas por saber más cosas de sus artistas favoritos. ¿Cómo nació Valeria? "Valeria es portuguesa, la escribí en Portugal y hacía tiempo que quería ponerle el nombre de una mujer a una canción", cuenta Andrés Ceballos.

¿Hay alguna experiencia que les haya marcado especialmente? "El momento más difícil fue cuando nos fuimos a vivir a México en 2013, íbamos por un mes y nos quedamos nueve. Dejamos todo, carreras, novias...", reconocen. "Fue duro pero muy divertido".

¡Tres colaboradores únicos e inimitables! Recibimos a Las Hormigas Juan, Damian y Marron para comentar la actualidad más loca y los virales que lo han petado estos días.

Armie Hammer, que protagonizó Call Me By Your Name, ha tenido que cancelar varios proyectos por toda esta revelación, apoyada por su exmujer. "Yo tengo tatuado en el brazo una escena de Call Me By Your Name en la que se están dando un beso y ahora cuando lo veo pienso que se la va a comer", bromea la joven, que recalca que a ella lo que le gusta es "el personaje" y no "el actor".

Además, Compton nos cuenta que el director de la película que le dio la fama acaba de poner sobre la mesa la historia de una chica que tiene deseos caníbales, con Timothee Chamelet como protagonista. "¿En serio era adecuado, ahora, con todo lo que ha pasado?", se pregunta.

