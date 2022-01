Foyone visita yu, No te pierdas nada // yu, No te pierdas nada

¡Yusers! Vamos a empezar la semana como Dios manda, por eso traemos un programón con Samantha Hudson, Joaquín Reyes se transforma en Novak Djokovic, Hurona Rolera nos cuenta novedades gamers y charlamos con Foyone, que viene a promocionar su EP Dios Bendiga y su single de presentación No me adapto.

Hurona Rolera ha querido arrancar el 2022 deshaciéndose de su antigua melena. Llevaba años tiñéndose de color naranja y tantas decoloraciones y productos capilares hacen que la salud del pelo se desgaste y este termine rompiéndose. Así, nuestra gamer y experta el literatura fantástica de cabecera, ha querido "cortar por lo sano" y raparse la cabeza... ¡Al cero prácticamente!

No es la primera vez que viene a yu, No te pierdas nada pero siempre que pasa por aquí trae material nuevo. Esta vez Foyone nos cuenta de qué va su nuevo EP Dios Bendiga y su single de presentación No me adapto.

El tenista número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, que fue expulsado de Australia tras perder una batalla legal por no estar vacunado, aterrizaba este lunes en Belgrado en medio de una gran expectación. Sin embargo, Joaquín Reyes se ha tomado la poción multijugos de Harry Potter para ponerse en la piel del deportista y que nos cuente en yu, No te pierdas nada su opinión sobre toda esta polémica.

Terminamos con Samantha Hudson, que hoy viene llenita de bibliografía y ejemplos para aprender más del mundo transgénero en el cine y su representación en Hollywood.

