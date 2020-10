Mario Vaquerizo, Las Hormigas, Errecé, iLeoVlogs en 'yu, no te pierdas nada' (28/10/2020)

Me da igual... ¡Me encanta! Este miércoles nos visita Mario Vaquerizo , que nos hablará de sus proyectos y jugará a videojuegos con Mister Jagger . También se pasarán por aquí Errecé, iLeoVlogs y Las Hormigas nos contarán otra de sus fantásticas historias para no dormir. ¡Dele y arregla tu miércoles con unas risas!

¡Es como Antonio Machado, pero con un corte de pelo un poquitín más moderno! El rapero Errecé estrena el yu del miércoles hablándonos de la final nacional de la Batalla de Gallos de Red Bull. "No conozco a nadie que confíe más en sí mismo, enhorabuena por el premio Chemi", dice sobre el ganador, aunque reconoce que se le ha hecho "un poco extraño" por todo este tema del COVID-19.

El rapero sale a la calle para jugar al 'qué preferirías'... ¿Ver una peli porno con tus padres o una peli de miedo solo en una casa abandonada?

👉 Puedes ver a Errecé en el minuto 20:

¡Arrasando! Así entra Mario Vaquerizo en nuestro parquecito, y es que Mario pertenece a la familia yuser desde tiempos inmemorables. ¡Ha pasado por todas las temporadas del programa!

El artista nos cuenta que está cansado y preocupado por la pandemia, pero que no se va a frenar... ¡Hay que seguir entreteniendo a la gente! "Con precaución y mucha ilusión se puede ir al teatro, porque la cultura es segura", dice Vaquerizo, que se reencarna en el papel de un coreógrafo italiano en su obra de teatro La Última Tourné, que se representa estos días en el Teatro Calderón de Madrid.

"Por fin me he dado cuenta de que el rubio me queda bien", dice Mario, que en esta obra luce una peluca rubia super llamativa. "No me interesaba el grunge, ni Kurt Cobain, yo soy más del glam, de Bowie...", nos cuenta recordando los looks más llamativos de la música.

El artista también ha estado haciendo de profesor de historia con los alumnos de segundo de Bachillerato en una nueva propuesta educativa de Amazon. "He aprendido a saber proyectar la voz y decir bien las cosas, además me lo he pasado genial", dice. "Ahora lo que tenemos que hacer es inventarnos nosotros la historia".

Y por si tuviese pocos proyectos entre manos... ¡Mario se une a un formato de cómicos, LOL! El reto del programa consiste en que el primero que se ría pierde... ¡Menuda tensión!

"La noche la tengo yo en mi casa", nos cuenta Mario, que reconoce que hace mucho que no sale de fiesta. "He descubierto muchas cosas saliendo por la noche", cuenta. Y con las limitaciones ahora... ¡Está la cosa complicada!

Para la segunda parte de la entrevista Mister Jagger propone a Mario Vaquerizo jugar a un videojuego... ¡A ver cómo se le da! ¿Cuál es el último al que ha jugado? "Al del señor este que es granjero que va saltando cosas", dice refiriéndose al Mario Bross. ¡Buena descripción, claro que sí!

Esta vez Mario se enfrentará a una bola con la que tiene que recoger monedas... ¡Moviendo el tablero! "Es como si la bola estuviese borracha", dice Jagger. "Bueno, ese es mi estado natural", bromea Mario.

¡Nuestro brother, nuestro pana! iLeoVlogs por fin se ha aprendido los nombres de los chicos de Pantomima Full... ¡Rober Bodegas y Alberto Casado! El youtuber sale a la calle para preguntar a los médicos porqué han convocado los parones contra el nuevo decreto ley del Gobierno que cambiará la redistribución del personal sanitario, entre otras modificaciones.

👉 Puedes ver a iLeoVlogs en el minuto 50:

¡Recibimos a Las Hormigas en yu! Juan, Damián y Marron se ha acicalado y puesto guapos para venir a nuestro parquecito a hablarnos del toque de queda, que dicen que "se está haciendo mal". "Faltan las sirenas, los serenos, las alarmas, los perros...", cuentan. Además Pedro Sánchez aconseja que le cambiemos el nombre al toque de queda y Damián tiene una propuesta: "aprovechar la mañanita".

Deporte por la mañana obligatorio, hora de volver a casa... ¿Nos convertiremos el Corea? "A las 23.30 volvíamos a casa de El Hormiguero, y Marron vive en el centro, y tenia que sacar a los perros", cuenta Juan. ¡Es que van al límite! Menuda broma... Y para broma la que le pasó a Marron cuando paseaba al perro. "Aproveché para fumarme un cigarro y se me cayó la mascarilla en una mierda, pero como no tengo olfato...", confiesa Marron. ¡Puag!

Bueno, una mierda de perro, ok... ¿Pero y cuándo se cae al suelo?, ¿se la vuelven a poner?, ¿sigue vigente la regla de los 7 segundos?

Y por titulares locos tenemos a la joven japonesa que ha cumplido su sueño: una cita con Godzilla. ¿Con qué personaje de ficción tendrías una cita? ¡Salimos a la calle para descubrir! Superman, Marge Simpson, Chuck Bass de Gossip Girl, Barney de Cómo conocí a vuestra madre...

¿Y las Hormigas, a quién elegirían? "Yo con Cayetana Álvarez de Toledo", dice Juan, que después de su romance con Ayuso... ¡Es capaz de liarse con todo el PP! "Yo con Pitufina", confiesa Damián. "Pues yo Wonder Woman", dice Marron. Así si le aparece la Policía en casa por el toque de queda... ¡Resuelto en un momento!

