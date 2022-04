Omar Ayuso y Andre Lamoglia visitan yu, No te pierdas nada

Ana Morgade y Adriana Torrebejano // yu, No te pierdas nada

El representante de Ana Morgade y Adriana Torrebejano está contento porque sus chicas presentan juntas el yu, No te pierdas nada de este jueves y eso significa que él también se lleva su piquito. También recibimos a Esperansa Grasia, Pantomima Full y los actores de Élite Omar Ayuso y André Lamoglia. ¡Dale, yuser!

Después de dar un pequeño repasito a las yuNews en el debut de Adriana Torrebejano, se viene Esperansa Grasia con Consuelo, Ashley, Juanjo y Paco. La reina de las imitaciones en Instagram responde las dudas de los yusers en un consultorio muy particular.

Seguimos con Lorena Castell, la diva random a la que casi es imposible seguirle el hilo. Menos mal que hoy nos trae las mejores recomendaciones musicales, novedades y estrenos recién salidos del horno para que actualices tu playslist y te olvides de ese bucle infinito. ¡Dale!

La quinta temporada de Élite llega este viernes a Netflix, así que los fans están de enhorabuena. No hemos podido charlar con todos los alumnos de Las Encinas, pero Omar Ayuso y André Lamoglia nos desvelan todos los secretos de los nuevos capítulos. "En Élite vamos a muerte por temporada, rezo para que no me maten por mentalidad empresarial", bromea Omar Ayuso, que lo que quiere es seguir trabajando.

Cerramos el yu con la presencia de nuestros queridísimos Pantomima Full, Rober Bodegas y Alberto Casado, esas personas con las que hablamos de todo sin decir nada.

