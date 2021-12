Putochinomaricón visita yu, No te pierdas nada

yu, No te pierdas nada // yu, No te pierdas nada

¡Inauguramos la Navidad en yu, No te pierdas nada! Ana Morgade y Victoria Martín se ponen orejitas de reno en la cabeza y espumillón como bufanda para empezar a celebrar las fiestas. No lo harán solas, porque este miércoles reciben al juez Kapo013, Ventura se ha ido al mercadillo navideño de la Plaza Mayor de Madrid para hacer uno de sus reportajes, Samantha Hudson nos trae tendencias y el artista Putochinomaricón nos presenta su nuevo disco.

Una persona que reúne todas las cualidades para ser nuestro colaborador estrella, aunque con que venga ya a trabajar ya llega. Ventura viene con el modo navideño activado para traernos el reportaje que grabó en el mercadillo navideño de la Plaza Mayor de Madrid, uno de los más importantes de España.

Es instagrammer, sabe arquitectura, toca el violín... ¡Y se ha convertido en un artista de categoría! Charlamos con Chenta Tsai, más conocido como Putochinomaricón. El joven no se define como "muy navideño", se deja llevar un poco. "Pongo el árbol porque no tengo personalidad pero no le hago caso", asegura el joven, que se profesa fan de Mariah Carey y sus menús de adviento en McDonals.

Seguimos con Kapo013, nuestro juez particular, que nos pone al día con las novedades de las Batallas de Red Bull y de paso le pone nota a los virales y noticias de la semana. Mariachis para pedir perdón, propinas que no se reparten y mucho más.

Terminamos con Samantha Hudson, que esta semana se ha propuesto eliminar el cringe de su vida para dejar de hacer daño gratuito. "¿Qué hay de malo en hacer el ridículo?", se pregunta.

