¿Quién es Kalush Orchestra? Conoce a los representantes de Ucrania en Eurovisión 2022

Kalush Orchestra es el nombre de la banda folclórica que representa a Ucrania en Eurovisión 2022 y es también el principal favorito (hasta ahora) para hacerse con el micrófono de cristal con su canción Stefania.

Los inicios de Kalush como grupo de rap

En realidad es un proyecto que nace del grupo de rap ucraniano Kalush fundado en 2019 por el rapero Oleh Psiuk. De hecho, el grupo lleva el nombre de su ciudad natal.

Después del lanzamiento de su segundo videoclip Ty honysh el grupo firmó un acuerdo con el sello estadounidense de hip-hop Def Jam Recordings, con el que lanzó su álbum debut en febrero de 2021.

Ese mismo año, Kalush anunció un proyecto paralelo, Kalush Orchestra, enfocado en el rap con motivos folclóricos y música tradicional ucraniana. Para ello, a los miembros principales del grupo (Oleh Psiuk, Ihor Didenchuk y MC Kilimmen) se unieron los multiinstrumentistas Tymofii Muzychuk y Vitalii Duzhyk.

“Queríamos mezclar en una coctelera la modernidad de nuestra música con todos esos elementos culturales que, de un modo u otro, pueden perderse las nuevas generaciones. Lo bueno es que el resultado nos ha dado algo novedoso, no visto antes”, comentó el músico en unas declaraciones recogidas por El País.

El 12 de febrero de 2022, Kalush Orchestra participó en la competición musical de Ucrania organizada por la UA:PBC para poder representar a Ucrania en Eurovisión con el tema Stefania. Quedaron en segundo puesto en la final.

Cómo Kalush Orchestra se convirtió en representante ucraniano

El concurso anual de canciones Vidbir, un programa que desde 2016 sirve para elegir al representante de Ucrania en Eurovisión, le dio la victoria a la cantante Alina Pash, que se alzó como ganadora quedando segunda en la clasificación general, pero primera en la votación popular con la canción Shadows of Forgotten Ancestors.

Antes de salir del recinto, el rapero Psiuk pidió sin éxito explicaciones a la organización, a la que acusó de haber amañado el resultado y a la que amenazó con una demanda.

No llegó a eso porque Pash decidió retirarse de la competición y dejar de representar a su país en Eurovisión tras ser acusada de haber viajado a Crimea en 2015 en pleno conflicto entre Ucrania y Rusia.

"No quiero formar parte de esta sucia historia, soy ciudadana de Ucrania y sigo las leyes de mi país, y trato de llevar nuestras tradiciones y valores al resto del mundo. Soy una artista, no una política", dijo Alina Pash en un comunicado a través de su cuenta de Instagram.

Ante esta situación y para contentar al público italiano, la televisión ucraniana ofreció a Kalush Orchestra representar a Ucrania en Eurovisión 2022 y, a pesar de la incógnita que había con respecto a la participación del país en el festival debido al conflicto bélico con Rusia, la banda confirmó que, tras haber preparado los documentos, estarían en Turín para actuar en directo.

“Prometemos a todos los ucranianos que estaremos a la altura. En tiempos difíciles para nuestro país, daremos a conocer nuestra presencia en el mundo entero”, declararon los artistas.

De la guerra a Eurovisión: un viaje repleto de contratiempos

Como era de esperar, la guerra de Ucrania ha tenido numerosas consecuencias y Eurovisión también se ha visto empañada por el conflicto bélico. Después de que el país gobernado por Putin fuera expulsado del concurso musical, Ucrania también tuvo que cambiar de representantes.

Kalush Orchestra, a diferencia del resto de candidatos, no pudo preparar ni ensayar en una sala antes de viajar a Turín. “Teníamos que hacerlo todo a través de internet y no fue muy sencillo, pero desde hace semanas estamos juntos”, aseguraron los miembros del grupo.

Además, hace pocas semanas obtuvieron un permiso especial para salir de su país y realizar una pequeña gira europea para presentar su canción, con la que hicieron parada en Madrid en la PrePartyES 2022. “Hasta donde sabemos, nuestro permiso solo dura hasta el día 16. En principio tendríamos que regresar a Ucrania casi de inmediato, ganemos o no ganemos”, confirmó el líder del grupo.

¿Qué significa 'Stefania', la canción de Ucrania en Eurovisión?

“Stefania es el nombre de mi madre. Esta canción va dedicada a ella. Es una canción sincera y conmovedora. La selección animará a Ucrania a ganar este año y también hará muy feliz a mi mamá”, escribió en Instagram el cantante de Kalush Orchestra, Oleh Psiuk, cuyo tema puede interpretarse como una alegoría de la patria, ya que habla de lo difícil que puede ser cuidar de los hijos.

La tercera canción que Ucrania presenta con su idioma oficial se guía por “las reglas fuera de la política”, según confirmó públicamente el jefe de la delegación ucraniana, quien además, avisó de que “eso no significa que no podamos decir que sufrimos, que no podamos transmitir nuestra realidad”, insistiendo en que “es importante que Ucrania esté representada en la vida europea”.

El Festival de la Canción de Eurovisión cuelga cada año en su canal oficial de YouTube un vídeo mostrando a cada una de las candidatas de su nueva edición, un espacio donde solo el tema ucraniano reúne 4,9

Kalush Orchestra, favoritos en las semifinales de Eurovisión

La lista de favoritos de Eurovisión 2022 cuenta en las posiciones más altas con los ucranianos Kalush Orchestra Su tema Stefania se sitúa en cabeza en las casas de apuestas como la baza principal para llevarse el micrófono de cristal en la final del 14 de mayo.

El país, que sufre la invasión de las tropas rusas y la devastación tras casi tres meses de bombardeos, tratará de repetir la victoria que logró en 2016 la cantante Jamala con el tema 1944, que hacía referencia al año de la deportación masiva que sufrió el pueblo tártaro en Crimea bajo dominio del régimen estalinista.

El debate sobre hasta qué punto influirá la situación bélica en el resultado de esta candidatura está a la orden del día, ya que, antes de la invasión rusa, la canción no tuvo una buena acogida por los eurofans.

El lado más personal del conflicto

La situación con la que llega Kalush Orchestra a Eurovisión genera gran preocupación entre los integrantes del grupo. El vocalista Oleh Psiuk dirige un grupo de voluntarios que se dedican a suministrar medicamentos y ayudar a las personas que huyen de la guerra, mientras que otro de los miembros está sirviendo en una unidad de defensa territorial.

En unas recientes declaraciones a Reuters, Psiuk dijo que no puede disfrutar de ser el representante favorito en estos momentos: “Estoy preocupado por mis seres queridos. La guerra me separó de mi novia. Ella está a 300 kilómetros de mí, en un búnker haciendo cócteles molotov. No podemos reunirnos porque es muy peligroso”.