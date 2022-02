"No se entendió la intención": Unique da explicaciones sobre su beso durante su actuación en el Benidorm Fest

Matt, Gio, Arman y Valen son Unique, la boyband que cayó eliminada en la primera semifinal del Benidorm Fest. Aunque su tema Mejores era un canto al optimismo, el resultado no les acompañó y su propuesta no consiguió el reconocimiento necesario para pasar a la siguiente fase.

En un momento de la actuación, dos de los integrantes se besaron sobre el escenario. Fueron Valen y Matt los que dejaron boquiabiertos a los presentes en el Palau de Deportes de L'illa de Benidorm con este gesto con el que buscaban "representar la diversidad", tal y como aseguraron durante el festival.

Sin embargo, no todos los espectadores entendieron las motivaciones de los cuatro chicos para llevar a cabo esta reivindicación. Les acusaron de hacerlo "por rascar votos" y les aseguraron que era "innecesario" y que "no hacía falta".

"Hay otras Españas al cruzar la M30"

Así, cuando parecía que había desaparecido la resaca por todo lo ocurrido en la final del Benidorm Fest, los chicos de Unique han querido dar sus explicaciones y argumentar qué les llevó a decidir protagonizar ese momento. "Un beso siempre es necesario", comienzan diciendo en un comunicado que han compartido en sus redes sociales.

"Muchos de vosotros vivís en una gran ciudad como puede ser Madrid o Barcelona, o un entorno abierto. Y seguro que para vuestros padres y si me apuras abuelos, no ha sido ninguna novedad, pero mirar más allá, no seáis egoístas y salir de vuestro circulo. España es mucho más que Madrid", mantienen los chicos, que añaden que "España no es moderna".

Con el beso pretendían sumar un granito de arena en la lucha por la visibilización de un colectivo al que algunos de ellos pertenecen. "Nunca es suficiente en la lucha LGTBIQ+, nunca, y no nos estamos abanderando de nada, ya que algunos integrantes somos parte del colectivo", justificaban antes de aclarar que "no hablamos de nada nuevo ni nos estamos subiendo a ningún carro".

"Queda mucho por luchar y de eso justo es lo que hablamos en nuestra canción, en Mejores. Somos Mejores Juntos. No pretendíamos nada, simplemente es un momento más de la actuacion. No nos olvidemos por favor, de que hay mucho más allá de nuestro entorno, hay más pueblos, hay más familias, hay más mentalidades, hay más Españas al cruzar la M30", terminan.