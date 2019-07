Los BSB han hecho historia

Los Backstreet Boys están de aniversario y no paran de recibir las felicitaciones de sus miles de seguidores a través de su cuenta oficial de Twitter. Imposible es pasar por alto su mítico tema Get down, con el que hicieron saltar al mundo entero desde que debutaron como 'teen band'. 19 años sobre los escenarios que bien pueden resumirse con la palabra ÉXITO.

DESDE 'GET DOWN' A 'LOST IN THE SPACE'

Una carrera espectacular, míticos, emprendedores, marcaron a toda una generación, populares, con millones de fans en todo el mundo, voces celestiales y cuerpos de infarto.

Los Backstreet Boys cumplen 19 años sobre los escenarios y siguen llegando con sus temas exitosos a sus incondicionales admiradores, quienes no han tardado en felicitarles a través de las redes sociales. Brian Littrell fue el último en llegar a Orlando en 1993 y cerrar la primera 'teen band' del mundo junto a Nick Carter, Howie Dorough, A. J. McLean y a Kevin Richardson, este último decidió dejar la banda años después para emprender su camino en solitario.

Pero antes de que el 'padre' de los BSB abandonara el grupo, llegó el que ha sido considerado como su mejor álbum: Millenium. Baladas como As Long as You Love Me, I Want it That Way o Show Me the Meaning of Being Lonely hacían las delicias del público mientras cosechaban éxitos sin parar. No sólo sus voces conquistaron a los miles de adolescentes que aún siguen sus carreras, el físico de Nick, Brian, Howie y A.J. forraron las carpetas de muchos ‘teen’ y lograron marcarse como mitos…

Un grupo que creó escuela y que han seguido otras ‘teen bands’ posteriores como One Direction, Auryn o The Wanted y que aún hoy en día sigue contando con un sequito de fans de los más fieles del panorama musical, al que ha sorprendido en los ultimos meses con su colaboración con los chicos de New Kids On The Block.

Muchos años de trayectoria musical y personal. Los chicos han llenado las portadas de todas las revistas de prestigio donde se han destapado sus historias más personales. Desde los problemas de corazón de Brian, a la relación entre Nick Carter y Paris Hilton o la boda de Howie con su novia Leigh Boniello.

Mil y un momentos que han dejado en nuestra memoria y que han hecho que, a día de hoy, los Backstreet Boys se hayan convertido en toda una leyenda de la música.