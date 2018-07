1.1 Información legal.

Uniprex, S.A.U. es una sociedad de nacionalidad española, con domicilio social en calle Fuerteventura, 12 28703, San Sebastián de los Reyes, Madrid, con CIF número A-08216459 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 168, Folio 1, Hoja M-3379

1.2 Propiedad intelectual e industrial.

Todos los contenidos del Portal (textos, fotografías, imágenes, software, códigos fuente, etc.), son propiedad intelectual de Uniprex o de terceros y no podrán ser reproducidos, copiados, pegados, linkados, transmitidos, distribuidos o manipulados de cualquier forma y con cualquier finalidad, sin la autorización previa y por escrito de Uniprex, manteniendo en todo momento el "copyright" intacto y cualquier otro indicador de la propiedad intelectual de los materiales o contenidos. Todo uso o modificación del Material o de los Contenidos para cualquier otro fin distinto del autorizado en las Condiciones Generales será considerado una violación de las leyes internacionales del "copyright", que protegen los derechos de autor.

En particular, Uniprex se opone de manera expresa a que la reproducción de sus páginas pueda ser considerada una cita en los términos previstos en el artículo 32, 1º párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual.

1.3 Política de Privacidad.

La utilización de ciertos servicios prestados a través de las páginas web y aplicaciones del Grupo Atresmedia están condicionadas a la previa cumplimentación del correspondiente registro de Usuario en el servicio denominado Comunidad Atresmedia. Puede consultar la Política de Privacidad Comunidad Atresmedia en: comunidad.antena3.com/login/

Para aquellos servicios no vinculados al registro en Comunidad Atresmedia, en el momento de la recogida de datos personales se facilitará mediante la correspondiente advertencia legal toda la información relativa al tratamiento de sus datos, conforme a lo establecido en el Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, que garantice la protección de los derechos de los interesados.

Si participa en alguno de los concursos o acciones promocionales de Uniprex puede consultar las Política de Privacidad aplicable a la participación este tipo de acciones en el siguiente link

Atresmedia utiliza cookies propias y de terceros para mejorar, recoger datos estadísticos y mostrarle publicidad relevante. Si desea información sobre el uso de cookies o cambiar la configuración puede consultar nuestra Política de Cookies.

Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos del Grupo Atresmedia en la siguiente dirección de correo electrónico: privacidad@atresmedia.com

1.4 Introducción de enlaces al Portal.

El usuario de Internet que quiera introducir enlaces desde sus propias páginas web al Portal deberá cumplir con las condiciones que se detallan a continuación:

• El enlace únicamente vinculará con la página principal del Portal pero no podrá reproducirla de ninguna forma (inline links, copia de los textos, gráficos, etc).

• Queda prohibido establecer frames o marcos de cualquier tipo que envuelvan al Portal o permitan la visualización de sus contenidos a través de direcciones de Internet distintas a las del propio Portal y, en cualquier caso, esta prohibición incluye también que se visualicen conjuntamente con contenidos ajenos al Portal, de forma que: (I) produzca error, confusión o engaño en los usuarios sobre la verdadera procedencia de los contenidos; (II) suponga un acto de comparación o imitación desleal; (III) sirva para aprovecharse de la reputación de la marca y el prestigio de Uniprex; o (IV) de cualquier otra forma resulte prohibido por la legislación vigente o atente contra los usos y costumbres de buen hacer profesional que sean de general aceptación en internet.

• No se realizará desde la página que introduce el enlace ningún tipo de manifestación falsa, inexacta o incorrecta sobre Uniprex, sus socios, empleados, clientes o sobre la calidad de los servicios que presta.

• En ningún caso se expresará en la página donde se ubique el enlace que Uniprex ha prestado su consentimiento para la inserción del enlace o que de otra forma patrocina, colabora, verifica o supervisa los servicios del remitente.

La página que establezca el enlace deberá cumplir fielmente con la ley y no podrá en ningún caso disponer o enlazar con contenidos propios o de terceros que sean ilícitos, nocivos o contrarios a la moral y a las buenas costumbres o que resulten inapropiados y entren en conflicto con la actividad de Uniprex.

1.5 Sitios enlazados.

El Portal puede incluir dispositivos técnicos de enlace que permiten al Usuario acceder a otras páginas y portales de Internet (en adelante, "Sitios Enlazados"). En estos casos, Uniprex actúa como prestador de servicios de intermediación de conformidad con el artículo 17 de la Ley 34/2002, de 12 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico (LSSI) y sólo será responsable de los contenidos y servicios suministrados en los Sitios Enlazados en la medida en que tenga conocimiento efectivo de la ilicitud y no haya desactivado el enlace con la diligencia debida.

Uniprex no conoce los contenidos y servicios de los Sitios Enlazados y por tanto no se hace responsable por los daños producidos por la ilicitud, calidad, indisponibilidad, error e inutilidad de los Sitios Enlazados ni por cualquier otro daño que no sea directamente imputable a Uniprex.

1.6 Aceptación de las condiciones generales.

El Usuario se compromete a utilizar el Portal de conformidad con la Ley y estas Condiciones Generales, así como con la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público, respondiendo frente a Uniprex o frente a terceros de cualesquiera daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia del incumplimiento de dicha obligación.