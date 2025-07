Bad Bunny estrena por sorpresa 'ALAMBRE PúA', canción con la que abre sus conciertos

Bad Bunny se ha propuesto que 2025 sea su año, y no sol por el exitoso estreno de su álbum Debí tirar más fotos y su residencia de conciertos en Puerto Rico bajo el nombre No me quiero ir de aquí. Por si fuera poco, el artista ha sorprendido en el inicio de sus primeros shows en su país natal con un tema hasta hora inédito.

Se trata ALAMBRE PúA, una canción que finalmente ha estrenado en las plataformas digitales. Pero su estreno fue a lo grande el 11 de julio, pues la interpretó en el Coliseo de Puerto Rico ante más de 18.000 personas.

Parece que la canción será la encargada de abrir los conciertos de Bad Bunny, al menos en su residencia en Puerto Rico. Y el tema no ha tardado en expandirse y hacerse viral por redes sociales.

El ritmo melancólico de ALAMBRE PÚA

Siguiendo la estela de su álbum Debí tirar más fotos, el puertorriqueño vuelve a empaparse de sus raíces culturales en ALAMBRE PúA, pero esta vez con un estilo íntimo y melancólico, sin dejar a un lado la sensualidad en la letra.

La canción trata sobre aquel amor que le marcó de por vida, tanto por lo bueno como por lo malo, y la nostalgia de haberlo vivido y ya no tenerlo.

ALAMBRE PÚA está producido por Tainy, quien siempre está a su lado en los proyectos. Juntos han creado un himno para aquellos amores difíciles de superar, con referencia al alambre de púas (aquella cerca metálica difícil de traspasar por sus bordes afilados).

Por si fuera poco, Bad Bunny ha lanzado su nueva canción con videoclip incluido, en el que enfoca primero los pies de una mujer con una larga falda que se mueve al compás de la canción por el campo. Más tarde, un plano general deja ver la escenografía de la residencia del artista en Puerto Rico, con el letrero 'No me quiero ir de aquí'.

Un tema fresco para dar inicio a una de las épocas más importantes del artista en directo.