Aritz Arén critica las propuestas de Agoney y Blanca Paloma para el Benidorm Fest

Quedan menos de dos semanas para que comience el Benidorm Fest, el certamen con el que se elegirá al representante de España en Eurovisión. Los 18 aspirantes ya están ultimando los detalles de sus temas y sus puestas en escena, sin embargo, también tienen tiempo para dar algunas entrevistas y hablar sobre sus proyectos.

Uno de ellos ha sido Aritz Arén, el bailarín valenciano que competirá en la ciudad alicantina con el tema Flamenco. Al igual que ocurrió con Chanel, este es el primer single que lanza.

Durante una conversación en el podcast La Red Room, ha salido el tema sobre la competencia a la que Aritz se enfrenta y aunque parecía que no iba a hablar de ellos, ha caído.

"Me gustan los temas, yo pensaba que no me iban a gustar, pero todos no... como bailarín sí que veo temas bailables pero no veo que el artista vaya a poder defender eso", ha comenzado diciendo.

La opinión de Aritz sobre el tema de Agoney y Blanca Paloma

El entrevistador ha insistido mucho sobre Quiero arder, la propuesta de Agoney, y al principio no ha querido mojarse: "Esto no se puede decir porque estamos a 10 días ".

Pero ha terminado hablando mal de él: "No me encanta. Creo que el estilo de Agoney no es el que suelo escuchar. Me parece una canción satánica, pero al final es un poco su concepto. No es la canción que yo escucharía en mi casa".

El canario no ha sido el único que ha recibido críticas, ya que también ha cargado contra Blanca Paloma: "Ha cogido una canción movida sabiendo que ella... Hay como mucha base pero no veo... ¿se quedará en medio haciendo qué?"

Sin duda, se trata de unas declaraciones inesperadas por parte de Aritz, aunque habrá que ver si los fans de Agoney y Blanca Paloma se pronuncian al respecto o ellos mismos.