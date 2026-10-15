Así suena 'Flower In A Hurricane', la canción del videojuego 'GTA VI' a cargo de Justice, Tame Impala y SZA

Grand Theft Auto VI se lanza el próximo 19 de noviembre, pero ya se puede escuchar un primer adelanto de su banda sonora: Flower In A Hurricane .

El videojuego Grand Theft Auto VI ya tiene canción oficial. Se trata de Flower In A Hurricane, una colaboración entre el dúo francés Justice y otros tres artistas: la estadounidense SZA, Tame Impala y el grupo australiano King Gizzard & the Lizard Wizard.

Aunque aún queda un mes para el esperado lanzamiento de la sexta entrega de GTA, Justice ha querido adelantar la banda sonora completa del videojuego con este primer tema, que cuenta con once compositores y ya se puede escuchar en el tráiler de GTA VI.

La revista Rolling Stone apunta que Flower In A Hurricane "suena como una versión moderna de una canción que los jugadores quizá hayan escuchado en la banda sonora de Grand Theft Auto: Vice City, ambientado en los años ochenta. Es el escenario que GTA VI retoma, aunque situado en la actualidad. La canción también guarda un gran parecido con Money for Nothing, de Dire Straits".

"Solo el amor nunca vacila / Solo la confianza tiene un precio que pagar / Como una flor en un huracán / Vemos salir el sol hacia otro día", cantan Tame Impala y SZA en el estribillo, aquí traducido del inglés al español.

Letra de 'Flower In A Hurricane'

Only love never hesitates

Only trust has a price to pay

Like a flower in a hurricane

We see the sun rise into another day

Only love never hesitates

Only trust has a price to pay

Like a flower in a hurricane

I will die before I walk away, walk away

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All the crashes

Flooding flashes

And my heart is aching

Till I'm washed away once more

Let's take it fast, just like the Flash

And in a moment, we'll be gone like a second chance

You and me, we gon' let this life go rushing past (Oh)

I'll leave it till the very last (Yeah)

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Only love never hesitates

Only trust has a price to pay

Like a flower in a hurricane

We see the sun rise into another day

Only love never hesitates

Only trust has a price to pay

Like a flower in a hurricane

I will die before I walk away, walk away

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Yeah, you know

You know I think about it now and then (Oh, oh)

Is it a matter of not if, but when? (Oh)

Something beautiful comin' to an end (Oh)

And it created our death day

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Fuente: Genius