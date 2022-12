Chanel aclara cuál es su relación real con Rigoberta Bandini

Chanel sigue siendo una de las artistas más populares de este año, ya que consiguió arrasar en Eurovisión con su SloMo. Sin embargo, su paso por el Benidorm Fest fue bastante polémico e incluso su elección provocó que muchos fans cargaran duramente contra ella porque pensaban que había otras opciones mejores, como Rigoberta Bandini.

Casi un año después de este certamen en la ciudad alicantina, la artista cubana ha participado en el video Lo más buscado en Google España 2022 junto a La Pija y la Quinqui y ha desvelado cómo es su relación actual y real con la cantante de Ay mamá.

Chanel, la ganadora del Benidorm Fest 2022 // GTRES

Chanel cuenta que "no son mejores amigas"

"Paula [su nombre real] me ha invitado a su concierto en Madrid, aunque no pude ir porque estaba grabando el videoclip [de TOKE], cosa que da muchas pistas sobre la relación que tenemos", ha comenzado. Sin embargo, ha querido concretar: "No es constante pero es buena".

Sobre los rumores de mal rollo entre ambas, Chanel ha recordado que los concursantes del Benidorm Fest viven desde dentro "una historia" y desde fuera "era otra peli". "Lo de la historia esta de enfrentarnos me da mucha pereza porque no es verdad", ha criticado.

"No somos las mejores amigas porque no hablamos todos los días, pero me invitó a su concierto", ha zanjado la intérprete de SloMo.

Con esto, Chanel ha dejado claro cómo es su actual relación con Rigoberta Bandini, después de muchos meses en los que se habló muy mal de ambas.