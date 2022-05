Chanel, tras su éxito en Eurovisión: "No hemos trabajado para callarle la boca a nadie"

Chanel y sus cinco bailarines están de vuelta. Tras arrasar el sábado en Turín y después del éxito de la convocatoria del domingo en la plaza Mayor de Madrid, el equipo representante de España en Eurovisión 2022 ha dado este martes su primera rueda de prensa en la que han reflexionado sobre lo ocurrido en la final, y en la que se volvió a recordar la polémica del Benidorm Fest y las críticas que recibió la elección de Chanel.

"Nosotros no hemos trabajado para callarle la boca a nadie. Hemos trabajado porque somos profesionales, somos apasionados de lo que hacemos y hemos trabajado por nosotros y por la candidatura. Y todo al final se ha colocado donde tenía que estar, yo creo, pero no hemos hecho por... ni hemos mandado energía a esto... Al final todo se coloca, ¿no?", ha dicho la representante española que logró el tercer puesto en la final.

Chanel se ha mostrado feliz por lo que significa el resultado para España y todo el equipo. No es callar bocas, es una recompensa al trabajo de todos.

"Siento un montón de orgullo. Lo que hicimos en ese escenario no es a toque de varita mágica. Es con trabajo, con dedicación, con mucha energía, con mucha ilusión y lo que se ve, la foto final, no brilla ría tanto si no fuera por todo el equipo que hay detrás. Vestuario, sonido iluminación... Todo, absolutamente todo", ha dicho la cantante de 30 años sobre el equipo que forma la candidatura española.

"Al principio tuve un poco de crisis"

Chanel se subió al escenario del pabellón Pala Alpitour de Turín con un espectacular diseño de Palomo Spain, que no fue fácil de llevar.

"La chaqueta es preciosa pero pesa un montón. Al principio tuve un poco de crisis y decía no puedo", ha confesado Chanel, que pese a ser muy positiva no se veía lo suficientemente fuerte como para cargar con la espectacular torera de cuero con más de 50.000 cristales Swarovski cosidos a mano que llevó en los ensayos y en la final.

Le ocurrió algo similar con el abrigo rojo de la alfombra turquesa, diseñado por José Luis Díaz para la marca It-Spain Creative Designer. "Yo vi el abrigo y dije: 'Quiero ponerme eso. No sé que va a haber de abajo pero ese abrigo me lo quiero poner'. Fue divertido pero pensaba un montó", ha reconocido.