‘Flamenco’, la letra y la canción de Aritz Aren para el Benidorm Fest 2023

Flamenco ya está aquí. La canción de Aritz Aren para el Benidorm Fest 2023 se puede escuchar en plataformas desde este lunes 19 de diciembre.

Un tema movido al que le acompañará una espectacular coreografía. No podía ser de otra manera: Aritz Arén es el único bailarín profesional de esta edición.

“Flamenco es porque tiene influencias de España, pero no creo que sea flamenco porque yo de flamenco sé poco”, explicó Aritz durante la presentación, y advirtió a sus seguidores: “Se verá una forma de baile que no se espera de mí".

La letra de 'Flamenco', la canción de Artitz Aren

My heart it beats flamenco

The more that we dance slow

I’m loosing myself to

Un eco de amor

One touch,

Si te doy tú me das, este juego me pone

Hands up,

Si llevamos disfraz este sueño se rompe

Oh my,

Un silencio de más, y más me recorre

Cada secreto en tu piel,

Es un boceto en mi piel

Mama told me,

No more kissing strangers

Caus’ they only

Good for one night

Mama show me

Tú que ves desde fuera

Que esta vez sea la buena, ya

My heart it beats flamenco

The more that we dance slow

I’m loosing myself to

Un eco de amor

Flamenco,

Te busco y te encuentro,

Me das, yo me acerco,

A tu corazón.

Our hearts beating flamenco

Don’t speak,

Deja que solo seamos un sentimiento

Don’t leave,

No te vayas, mañana nos remará el viento

No, no quiero que acabe tonight

Si es contigo me siento tan high

Dime como quieres,

Como quieres

Come on and show me

Mama told me,

No more kissing strangers

Caus’ they only

Good for one night

Mama show me

Tú que ves desde fuera

Que esta vez sea la buena, ya

My heart it beats flamenco

The more that we dance slow

I’m loosing myself to

Un eco de amor

Flamenco,

Te busco y te encuentro,

Me das, yo me acerco,

A tu corazón.

Our hearts beating flamenco

Parara

Parara

Parara

Flamenco,

Te busco y te encuentro,

Me das, yo me acerco,

A tu corazón.

Our hearts beating flamenco

Uno, dos, tres

Uno, dos, tres

Baila sin miedo flamenco

Que todo queme por dentro

Uno, dos, tres

Uno, dos, tres

Vuela conmigo en silencio

Hasta el final de los tiempos

My heart it beats flamenco

The more that we dance slow

I’m loosing myself to

Un eco de amor

Flamenco

Parara

Parara

Parara

Flamenco,

Te busco y te encuentro,

Me das, yo me acerco,

A tu corazón

Our hearts beating flamenco