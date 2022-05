Te interesa Sigue todas las noticias sobre Eurovisión 2022

La cuenta atrás para Eurovisión está en marcha y en Turín no dejan de aparecer problemas con el escenario del pabellón Pala Alpitour. Primero fueron los arcos giratorios, que no giran, y ahora son los focos, que no van.

La representante de Países Bajos S10 lo ha vivido durante su ensayo del 4 de mayo. La artista, que aprovechó los arcos para montar un arco de luces, se quedó a oscuras ya que uno de los focos no se encendió.

Arcos que no giran pero tapan elementos

No es el único drama del escenario. Los arcos giratorios, que no giran, roban protagonismo a los elementos decorativos de las puestas en escena de cada país.

Rumanía y Malta ya se han visto afectadas por este problema. Esperemos que la siguiente no sea Chanel...

"Hola mi bebé"... ¿O mejor Adiós?

No sale el Sol para Malta