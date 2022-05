El mensaje de Miryam Benedited a quienes la atacaron por elegir a Chanel en el Benidorm Fest

Miryam Benedited sufrió duros ataques tras la victoria de Chanel en el Benidorm Fest. Se le acusó de haber apoyado a la cantante de 30 años por intereses personales e incluso llegó a recibir amenazas de muerte, según contó en Equipo de investigación. "Tuve un ataque de ansiedad horrible", contó.

Algo más de tres meses después de aquello, tras el éxito de Chanel en Eurovisión 2022, Miryam Benedict tiene un mensaje para todos aquellos que la criticaron duramente las semanas después a esta cita.

“El televoto no tiene una mirada fría, profesional y objetiva. El televoto no funciona para escoger a un representante bueno para Eurovisión, solo se vota por fanatismo”, ha dicho sin dudarlo en una entrevista con El món de RAC1.

Miryam Benedited celebra que el tercer puesto de Chanel en la final de Turín haya servido para callar a muchos aunque lamenta que "hay gente muy burra que sigue insistiendo" en polemizar sobre la decisión.

Si eligieron a Chanel, y no a cualquiera de los otros siete candidatos, fue porque creían que su propuesta podía funcionar mejor en Eurovisión y lo hicieron con total libertad por parte de RTVE. Las presiones fueron todas externas, dice la coreógrafa.

¿El final del televoto?

Lo que ocurrió en el Benidorm Fest fue que había otras propuestas mucho más populares que quedaron por debajo de Chanel pese a contar con el respaldo del público.

Se sospechó en la ceremonia del 29 de enero y se confirmó en los días siguientes cuando TVE hizo público el reparto del televoto. Las gallegas Tanxugueiras consiguieron el 70,75% del apoyo de los telespectadores frente al 3,97% que logró Chanel, pero esta tenía mucho más apoyo del jurado.

“Ni Tanxugueiras ni Rigoberta Bandini habrían conseguido el resultado que ha sacado Chanel”, continúa Miryam Benedited en su entrevista con RAC 1.

La coreógrafa tiene esta opinión pero no quire mojarse sobre el futuro del televoto. ¿Debería eliminarse? Ell no es partida de usarlo para elegir representante, pero en ningún momento pide a TVE que lo elimine de futuras elecciones de representante de España en Eurovisión.

La relación de Miryam Benedited y Chanel

El jurado del Benidorm Fest lo componían cinco profesionales pero se puso el foco en Miryam Benedited por tener un supuesto vínculo profesional con Chanel.

Hablamos de supuesto porque días después de la final del certamen ella misma lo negó. "La palabra vinculación me parece desmesurada", dijo en el programa de Risto Mejide. "Yo con Chanel tengo la misma relación que prácticamente con todo el certamen entero […] Es imposible que en 30 años de trabajo no haya coincidido con todos los bailarines y todos los artistas de esta profesión, y si no fuera así yo no estaría preparada para juzgar nada, porque no tendría la suficiente experiencia para valorar".

Coincidieron en un programa en 2016. “Vino a hacer una sustitución a un programa en el que yo estaba trabajando. Después no he vuelto a trabajar con ella nunca más […] Eso no hace que yo quiera que gane ni tampoco que pierda, yo valoro la actuación", dijo sobre el paso de Chanel por Tu cara me suena.