Miki Núñez confiesa que sufrió ansiedad tras participar en Eurovisión: "No me entraba el aire"

Miki Núñez , quien fue representante de España en Eurovisión en 2019, ha confesado que tras participar en este certamen sufrió una fuerte ansiedad: "Durante un año tuve la sensación de que no me entraba el aire".

Miki Núñez representó a España en Eurovisión en 2019 con el tema La venda, una festiva actuación que no tuvo el éxito esperado y terminó en el puesto 23 con 54 puntos. A pesar de lo animado que estaba el catalán por participar en este certamen, tres años después ha revelado la parte negativa de esta experiencia.

En una entrevista que ha concedido con Catalunya Ràdio, el cantante ha detallado cómo fue realmente su paso por Tel Aviv: "Eurovisión fue muy fuerte. La repercusión fue muy buena para mí. Si no hubiera habido pandemia, hubiera ido de gira por Grecia, Alemania y muchos sitios. Pero es muy duro. Estás seis meses viviendo de una canción. No te pagan nada, pero sí una promoción".

Aunque más allá de esto, lo realmente duro fue que llegó a tener una fuerte ansiedad y "colapsó". "Descubrí lo que era la ansiedad. Empecé a saber qué era no poder coger aire, marearte, tener una sensación de un nudo en el cuello...", ha apuntado.

Afortunadamente, sus padres estuvieron detrás de él: "Me ayudaron llevándome al psicólogo. Durante un año entero tuve la sensación de que no me entraba el aire. Me despertaba por la noche así". De hecho, el exparticipante de Operación Triunfo ha destacado que sigue yendo a día de hoy todas las semanas a terapia.

El trastorno alimenticio de Miki Núñez

No ha sido la única confesión complicada que Miki ha hecho, ya que también ha desvelado que de pequeño sufrió un trastorno alimenticio. "Un día decidí que, después de comer, era guay ponerme a vomitar porque así no comía. Cuando lo hice le dije a mi madre que necesitaba un nutricionista y un psicólogo", ha anotado.

"Intenté ir al psicólogo de la Seguridad Social. ¿Tú lo has intentado? Espero que no. "Hay veces que te levantas -y eso tiene que ver con la ansiedad muchas veces- y piensas 'hostia, estoy gordo'. Ayer me acosté y no, pero hoy sí", ha explicado.

Son cada vez más las personas que ya no tienen problemas en hablar sin tapujos de la salud mental con el objetivo de visibilizarlo.