Los Planetas adelantan nuevo disco y ponen fecha a su versión de 'Dos cruces'

Después de añadirla en el setlist de sus conciertos, Los Planetas lanzarán el 23 de octubre Dos cruces , el que funcionará como adelanto de un undécimo disco que está en camino.

Los Planetas han confesado por sus redes sociales que ya preparan un nuevo álbum. Y, como adelanto de lo que está por venir, el grupo lanzará su versión de Dos cruces como adelanto.

Esta canción permite explorar cómo el grupo granadino puede llevar una composición clásica a su propio universo musical, pues se trata del bolero compuesto por Carmelo Larrea, popularizado por intérpretes de distintas generaciones, como Antonio Molina.

La versión de Los Planetas verá la luz el 23 de octubre, aunque cabe resaltar que Dos cruces ya formaba parte del repertorio de sus conciertos. No obstante, muy pronto los fans podrán escuchar en todas las plataformas este adelanto de su nuevo disco.

En lo que respecta al nuevo álbum, todavía no hay detalles, pero los seguidores de los planetas esperan un undécimo disco de estudio a la altura de toda su trayectoria.