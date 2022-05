¿Por qué Australia participa en Eurovisión?

Los países que participan en Eurovisión son aquellos que están situados geográficamente en Europa, sin embargo hay algunas excepciones que permiten que otros países puedan llevar sus candidaturas al certamen. Esto ocurre con Israel, que si bien no es un país europeo sí que es miembro activo de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), y también con Australia, aunque su caso es distinto.

Australia no es un país europeo ni es miembro de la UER, ¿por qué participa entonces en Eurovisión?

De ser país invitado a unirse a las semifinales

Su primera aparición en el certamen fue en 2015, pero lo hizo de forma excepcional al ser invitado por la organización con motivo del 60º aniversario del festival.

Esta invitación vino dada por las grandes audiencias que tiene Eurovisión en este país, con una media de 2,7 millones de telespectadores desde que se empezó a retransmitir el festival en 1983.

Un año después, en 2016, la organización confirmó de nuevo la participación de Australia pero en esta ocasión tendría que clasificarse como el resto de países pasando por las semifinales. Debido al éxito que tuvieron estas dos participaciones, la UER decidió que Australia participaría en Eurovisión hasta 2023.

La mejor puntuación que ha conseguido Australia en Eurovisión fue precisamente en 2016 con la canción Sound of silence de Dami Im, logrando el segundo puesto en la tabla.

'Not The Same' de Sheldon Riley, la propuesta de Australia para 2022

2022 supone la sexta participación de Australia en Eurovisión y lo hace con un joven candidato, Sheldon Riley, cuya historia conmovió al país oceánico. Sheldon se dio a conocer participando en varios talent shows del país, pero no fue hasta su tercera participación cuando realmente tuvo éxito.

El joven de 23 años padece Asperger, condición por la que estuvo a punto de tirar la toalla en varias ocasiones. "Me dijeron que no iba a hablar, socializar, conseguir un trabajo real o incluso funcionar como un ser humano normal", explicó a un medio británico.

Afortunadamente, aceptarse a sí mismo fue lo que hizo que saliese adelante y pudiese brillar: "Cuando me di cuenta de que estaba bien, me convertí en una mariposa social y todo salió muy bien".

Riley presentó su propuesta Not the same en el festival local Australian Decides —similar al Benidorm Fest— donde arrasó y fue escogido como candidato. Cabe destacar que esta canción la escribió con 15 años en un post de Facebook, y no fue hasta los 19 cuando decidió convertirla en una balada.