¿Qué le gustaría aprender a Chanel del resto de representantes españoles de Eurovisión? La artista se emociona al recordarlo

Chanel está ya preparada para su viaje a Turín y poder darlo a todo representando a España en Eurovisión el próximo 14 de mayo. "No tengo miedo. He trabajado duro y eso es lo importante porque llevamos meses ensayando para tener pilares fuertes y que solo vayamos a disfrutar", apunta en una entrevista en TVE.

La cantante cubana tiene mucha fuerza y reconoce que está lista "para todo", sea ganar o perder, así que no consideraría un fracaso quedar por debajo de los diez primeros, aunque las casas de apuestas apunten a un fuerte éxito enfundada en su mono diseñado por Palomo Spain. "Para mí el único fracaso sería no haber dado una buena actuación", insiste.

Para ella, no se puede comparar con ningún otro artista eurovisivo, pero da algunas claves sobre sus cantantes más admiradas: "Me gustaría tener la garra de Ruth Lorenzo, la voz de Pastora Soler o la diversión de Rosa".

Chanel nació en Cuba, pero se trasladó muy pequeña a Barcelona, aunque actualmente reside en Madrid: "No puedo elegir ningún lugar porque me siento tan cubana como española. ¿Cuáles son los musicales favoritos que ha hecho? No puede decidirse: "'Flashback' fue mi primera vez como protagonista, en 'Mamma Mia' cumplí 18 años. Todos tienen su toque".

Además, la intérprete de 'SloMo' habla sobre la polémica durante el Benidorm Fest y el acoso que recibió en redes: No voy a pedir perdón porque no he hecho nada mal, pero me fui de redes a modo de reivindicación para salvar mi salud mental. Fue una protección".

Así suena 'SloMo' en acústico

Durante la entrevista, Chanel ha interpretado su tema en versión acústico y ha sorprendido a muchos espectadores.

Chanel, en el top 5 según las apuestas

Mientras pasan las semanas, 'SloMo' sigue subiendo en todas las casas de apuestas de pago europeas y su gira por varios países ha conseguido que esta canción se sitúe como la quinta con más posibilidades de ganar en Turín con un 4%. Si esto fuera así, sería el mejor resultado de España desde 1995 con Anabel Conde y su 'Vuelve Conmigo'.