Por qué Joaquín Sabina no acudió a los Goya: Leiva explica el motivo y revela cómo van a celebrar el premio

El tándem que llevan unos años formando Leiva y Joaquín Sabina les ha valido para ganarse un Premio Goya a Mejor Canción Original en la edición 37 de los galardones más importantes del cine español.

La canción Sintiéndolo Mucho, que forma parte de la banda sonora del documental de Fernando León de Aranoa sobre la vida y obra del compositor del eterno bombín, le ha valido a la pareja de músicos para obtener el reconocimiento de la Academia del Cine Español.

Era Leiva el encargado de subir al escenario a recoger el premio, ya que Sabina acudió a la gala de Sevilla.

El ex de Pereza levantaba el cabezón acordándose del flaco, con el que actuó en la edición del año pasado en el mismo lugar. "Hace un año estaba tocando aquí con Joaquín Sabina, justo hacía dos años que él había tenido un accidente, se había caído del escenario. Me parecía bonito animarle a tocar juntos, a recuperar un poco de confianza otra vez y la verdad es que esa actuación ha sido crucial para su vuelta a la carretera", ha dicho Leiva que no se olvidó en su discurso del cumpleaños de de Sabina.

"En unas horas es su cumpleaños. Es el cumpleaños de Joaquín Sabina. Le quiero decir que 'Te quiero mucho, flaco. Feliz cumpleaños. Aquí tienes un regalo cojonudo que te llevo a casa'. También quería compartir este premio con mi amigo Fernando León de Aranoa y también con mi mamá que le han dado el alta del hospital hace unos días y está ya en casita. Te quiero mucho, mami", ha añadido el cantante, que horas después de la gala compartió la imagen del Goya en Instagram con un guiño también a Fernando León de Aranoa.

"Vaya lujazo compartir este premio con mi querido compa, Joaquín Sabina. Te quiero mucho, Fernando León de Aranoa. Gracias por hacerlo posible", apuntó.

Por qué Sabina no fue a Sevilla a la gala de los Goya

Poco después de recoger el premio, el músico explicaba en la alfombra azul que su compañero no había podido viajar a Sevilla por motivos profesionales. Además, revelaba que a pesar de atender sus compromisos, sacarían tiempo para brindar y celebrar este reconocimiento, fruto de tanto esfuerzo juntos.

"Tiene que cuidarse la voz, mañana vamos a grabar un disco que estamos haciendo juntos. Tomaremos un vino, nos emborracharemos, nos reiremos juntos... Como siempre, es lo que más me gusta hacer con Joaquín. Ahora le llamaré", decía a El País después de recalcar que para Sabina la película ha sido "un motor para sentirse músico otra vez".

Para Leiva es el segundo Goya de su carrera. Ya se lo llevó en 2018 por su canción La Llamada, banda sonora de la película homónima dirigida por Los Javis.

"Tener uno ya me parecía increíble. Tengo muy acentuado el síndrome del Impostor, digo 'pero qué hago aquí con un Goya', no me lo puedo creer. Muy contento por Joaquín, él estaba muy ilusionado. Esta canción creo que hizo que empezáramos a componer y reactiváramos cosas, así que creo que es un premio que lleva implícito una cosa especialmente bonita, que es que vuelve a la carretera", decía Leiva en referencia a la gira que trae de vuelta a Sabina a los escenarios Contra todo pronóstico.

Su actuación juntos en los Goya 2022

Joaquín Sabina no ha ganado el Goya pero se ganó al público de los Goya en 2022 con la emocionante actuación de la gala del 12 de febrero.

Dos años después de la fatal caída del concierto del Wizink Center de Madrid, que casi le cuesta la vida y que le llevó a tener que ser operado de urgencia, Sabina se subió de nuevo al escenario acompañado de su actual productor musical.

Sabina cantó su tema Tan joven y tan viejo y Leiva lo acompañó a la guitarra mientras lo miraba con admiración. La actuación, que Sabina empezó sentado, fue especialmente emocionante porque ese día Sabina cumplía 73 años. El día de la caída al foso en el Wizink Center celebraba su 71º cumpleaños.

¿Cuántas veces ha estado nominado Joaquín Sabina?

A la tercera va la vencida. Esta ha sido la tercera nominación del compositor de Úbeda a los Premios Goya. Su trabajo con Leiva en Sintiéndolo Mucho le ha valido para llevarse el cabezón a casa. Ya había estado nominado en otras dos ocasiones.

La primera vez fue en 2002 por la canción Semos diferentes, compuesta para la película Torrente 2: Misión en Marbella. Lo ganó Luz Casal por Tu bosque animado, compuesta junto a Pablo Guerrero para El bosque animado, sentirás su magia.

Tres años más tarde, en 2005, escribió La rubia de la cuarta fila para Isi/Disi, que también le valió una nominación al Goya. Se lo arrebató Zambie Mameto, de Carlinhos Brown y Mateus para El milagro de Candeal.