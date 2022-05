¿Qué países no participan en Eurovisión 2022 y por qué?

Empieza Eurovisión 2022. Este sábado 14 de mayo se celebra la final del 66ª edición del festival europeo de la canción, que tiene lugar en Turín (Italia) y cuyas semifinales se celebran el martes 10 y el jueves 12 de mayo .

Este año un total de 40 países participan en el festival: los cinco integrantes del Big Five y los 35 semifinalistas. De ellos solo 20 pasarán a la final.

El número de participantes es elevado, sin embargo hay destacadas ausencias en la lista de inscritos para participar en uno de los festivales más importantes del mundo.

Andorra

Pese a los rumores sobre un posible regreso, el Director General de la radio y televisión de Andorra, RTVA, Xavier Mujal, confirmó en mayo de 2021 que Andorra no participaría en el festival de 2022, quedándose un año más fuera del concurso europeo. El Principado de Andorra debutó en el Festival de Eurovisión en 2004 y tras seis años seguidos, en el que en ninguno pudo pasar a la final, se retiró por razones económicas en 2010.

Bielorrusia

En 2021 la Unión Europea de Radiodifusión (UER) excluyó a Bielorrusia de Eurovisión. Ese año la televisión nacional del Estado eligió a la banda Galasy Smesta y a su canción Ya Nauchu Tebya como representante del país. El tema propuesto incluía partes que se interpretaron como un apoyo al Ejecutivo del presidente Alexander Lukashenko, quien en un contexto de profunda crisis política, reprimió con dureza algunas de las multitudinarias manifestaciones que se organizaron en su contra. Además, ganó unas elecciones que no han sido reconocidas por algunos Estados.

Ante esta situación, la UER pidió que se buscara una canción alternativa que cumpliera con independencia política. No obstante, el nuevo tema también “infringía las reglas del concurso que garantizan que el festival no se instrumentalice ni se desacredite”. Finalmente, el plazo para presentar una candidatura adecuada a las normas venció y Bielorrusia se quedó fuera de Eurovisión 2021, produciéndose así una separación que sigue vigente entre el festival y el país.

Bosnia y Herzegovina

Bosnia y Herzegovina no está presente en el festival de Eurovisión pese a que la cadena bosnia muestra su interés por el festival Las razones apuntan a la gran deuda de la cadena nacional BHRT, la cual se estima que puede ascender a seis millones de francos suizos.

Escocia

Tras la celebración de Eurovisión 2021, el secretario de relaciones exteriores del Partido Nacional Escocés y diputado del parlamento escocés Alyn Smith declaró que tenían el deseo de que Escocia participase de manera independiente al Reino Unido. La UER respondió diciendo que esto es difícil ya que los telespectadores escoceses podrían votar sin problemas a Escocia a través de la BBC, el canal público del Reino Unido que participa en Eurovisión, en el caso de que Escocia y el Reino Unido compitiesen por separado.

Eslovaquia

Eslovaquia también ha decidido no participar en Eurovisión, ya que la cadena RTVS no tiene el interés de regresar después de tener que retirarse por limitaciones presupuestarias. La última participación del país fue en 2012, cuando Max Jason Mai cantó Don’t Close your Eyes.

Hungría

En 2019 Hungría anunció de manera inesperada su decisión de retirarse de Eurovisión y lo hizo sin dar ninguna explicación. El país no dio motivos de su retirada pero The Guardian apuntó que la razón es que consideraba el certamen "demasiado gay". Dos años después, en octubre de 2021, la cadena pública MTVA publicó el reglamento del A Dal 2022 con sus reglas para elegir la canción de Eurovisión que incumplían las normas del festival. Quedaba descartado como método de selección en el caso de un retorno a Eurovisión. Finalmente no se ha producido.

Israel

A poco más de un mes de la Gran Final del Festival de Eurovisión 2022, la televisión pública israelí anunció la retirada del festival para el que había elegido como representante a Michael Ben David y la canción I.M.

Esta decisión es una de las consecuencias de la huelga que actualmente se está llevando a cabo en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, donde el paro de los trabajadores impide que la Agencia de Seguridad de Israel (GSS) pueda ocuparse de la protección de la delegación israelí en Turín, por lo que la emisora pública ha tenido renunciar a su candidatura en el certamen.

Liechtenstein

Según informó la emisora nacional del Principado de Liechtenstein, 1 FLTV, el principado no debutará en el Festival de Eurovisión 2022.

Actualmente 1FLTV es la única cadena de televisión de Liechtenstein y no pertenece a la Unión Europea de Radiodifusión (UER) a pesar de los continuos intentos de entrar. Esto se debe a que la emisora carece de economía suficiente para entrar en el organismo, por lo tanto, no puede unirse como miembro de pleno derecho para posteriormente participar en el concurso.

Luxemburgo

La radio televisión de Luxemburgo, RTL Télévision, ha confirmado que el país no participará en rdys edición del Festival de Eurovisión por la presión financiera que eso supondría para la emisora.

Marruecos

Tras la firma del tratado de paz entre Israel y Maruecos el 10 de diciembre de 2020, la participación del país africano en Eurovisión es posible. Sin embargo, aunque Eran Sikurel, político y presentador de radio de la Corporación de Televisión Israelí (IPBC), pidió a través de Twitter a la emisora marroquí SNRT que regresara al concurso, nunca recibió contestación.

Mónaco

En agosto de 2021, la emisora monegasca TMC confirmó que el país no participaría en Eurovisión 2022. No obstante, podrá regresar al festival en 2023 según consta en los presupuestos de país, donde se ve una partida de 100.000 euros para "iniciar la solicitud del Principado al Festival de Eurovisión 2023". Lo recoge la web Eurofestivales del diario L’observateur de Mónaco.

Rusia

El Comité Ejecutivo de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) anunció el pasado febrero en sus redes sociales el veto de Rusia en Eurovisión, de acuerdo con la sugerencia del órgano rector del festival y las normas de Eurovisión.

En dicho comunicado, el organismo reflejó “la preocupación de que, a la luz de la crisis sin precedentes en Ucrania, la inclusión de la entrada rusa en el concurso de este año desacreditaría la competencia (...) La UER es una organización apolítica de emisoras comprometidas con la defensa de los valores del servicio público". Finalmente destacó la "dedicación a proteger los valores de una competencia cultural que promueve el intercambio y la comprensión internacional".

Cabe destacar que el país liderado por Vladímir Putin, que ya había elegido a la cantante Yaroslav Simonova para participar en el Festival de la Canción 2022, se retiró en 2017 debido a una polémica con su enemiga Ucrania, en un año en el que el festival se celebraba en Kiev.

Turquía

El director del comité de asuntos exteriores de Turquía, Volkan Bozkir, anunció en una rueda de prensa que el país no tiene intención de volver a participar en el Festival de Eurovisión.

La última participación del Estado en el certamen europeo fue en Bakú 2012. Al año siguiente, Turquía confirmó su retirada del festival, prohibiendo la emisión del beso entre la representante de Finlandia, Krista Siegfrids y su corista, en un acto realizado para promover la legalización del matrimonio homosexual.

Ese mismo año, en 2013, Turquía creó un festival alternativo, Turkvision, en el que solo participan países vecinos y áreas de influencia turca.