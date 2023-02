¿Quién es Ferrán Faba, el artista catalán que intenta ir a Eurovisión 2023 por San Marino?

Son cuatro los españoles que han logrado colarse en las semifinales de Una voce per San Marino , el certamen con el que elegirán al representante de este país en Eurovisión. Uno de ellos es Ferrán Faba , un catalán que ha llegado a ser el protagonista de uno de los musicales del momento.

San Marino ha comenzado esta semana su popular concurso Una voce per San Marino, el certamen con el que elegirán a su próximo representante en Eurovisión. Sin embargo, llama la atención que en España hay mucha expectación porque cuatro de sus 106 semifinalistas son españoles.

Concretamente, sus nombres son Verónica Romero, Brandon Parasole, Ferrán Faba y Víctor Arbelo.

Hay cuatro semifinales de lunes a jueves y en la del martes actúa Ferrán, un joven catalán de mucho talento y una conocida carrera tanto en internet como en musicales. Se presenta a este concurso con el tema Cita en el metaverso.

¿Quién es Ferrán Faba?

Ferrán Faba es un actor y cantante barcelonés que se ha trabajado en varios musicales y obras de teatro como Amores en Zarza, Barcelona 24H o Desde mi ventana. A los 17 años comenzó a estudiar Interpretación y Teatro Musical en Reino Unido, pero al terminar se desplazó a Madrid donde continuó formándose.

En 2018, consiguió un papel en la película hispanochilena Disfrútame, dirigida por Kristel Rudloff, y dos años más tardes en Fantasía de juventud.

Protagonista de 'We will rock you'

Aunque su papel más reciente y popular ha sido en We will rock you, el musical basado en las canciones de Queen y cuenta la historia de Galileo, un joven que quiere ser artista en una sociedad en la que esto es ilegal.

Dio una entrevista para Deia y contó cómo había conseguido este papel protagonista: "Tuve que hacer el casting dos veces, la primera antes de la pandemia, y me dieron el papel. Cuando llegó la pandemia se cayó el proyecto. Después, sacaron de nuevo el casting y me dijeron que tenía que volver a hacerlo. En fin, siempre digo que hay cosas que están destinadas para ti".

En este mismo medio, explicó que además de lo que ha hecho como artista, tuvo que trabajar en la hostelería mientras seguía formándose. "No se me caen los anillos por trabajar de otra cosa que no sea de actor, aunque tengo claro cual es mi foco. Es que soy muy persistente, aunque tenga que trabajar de otra cosa".

Sin duda, este paso por la preselección de San Marino es un importante paso para la carrera de Ferrán. No sé sabe cuál será el próximo movimiento, pero sus fans ya están expectantes de saber qué hará.