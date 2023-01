La actuación de 'Eaea', la canción de Blanca Paloma para Eurovisión, que no puede ver la luz

Blanca Paloma se suma a Rigoberta Bandini y es baja en el Benidorm Fest Stars, el programa que homenajea a los artistas que aspiraron a representar a España en Eurovisión 2022, incluida la ganadora Chanel.

La cantante de Elche, que repite este 2023 como candidata en el festival europeo, había sido anunciada como una de las participantes del programa aunque finalmente se ha quedado fuera, pese a haber grabado una actuación para el programa.

El motivo de esa ausencia la ha explicado ella misma en una entrevista, donde confirmó que la canción elegida para el especial fue Eaea, el tema que presenta al Benidorm Fest 2023.

"Sería una promoción injusta con mis compañeros salir en prime time cantando Eaea", ha explicado Blanca Paloma, que grabó esta actuación antes del 26 de noviembre cuando se supo que había sido elegida como una de los 18 participantes en esta edición del certamen musical. "Me he asegurado que esa canción salga más adelante porque estoy muy contenga de cómo quedó. Me gusta bastante", ha tranquilizado a sus seguidores.

'Eaea', una canción de Blanca Paloma para su abuela

La abuela Carmen de Blanca Paloma es la protagonista de la Eaea, su canción para el Benidorm Fest 2023 que define como “una declaración de amor que va más allá de la muerte".

La cantante dice que su abuela se habría “vuelto loca” si la hubiese escuchado interpretar esta nana, un homenaje que “ensalza el legado de amor y saber trasferido de generación en generación a través de la nana”.

“RECORDAR DE DÓNDE VENGO PARA SABER A DÓNDE VOY”, apunta Blanca Paloma sobre su canción del Benidorm Fest 2023,

La letra de La letra de 'Eaea', la canción de Blanca Paloma

Ya la ea ea …

Ay ven a mí niño mío

AH AH AH

Ay ven a mí niño mío

duerme a mi vera

que en mi pecho hay abrigo

abriguito pa´ tus penas.

YA EA EA YA EA EA

YA EA EA YA EA EA

YA EA EA YA EA EA

LAGRIMITAS DEL NILO.

NOCHES EN VELA.

MI NIÑO CUANDO ME MUERA

QUE ME ENTIERREN EN LA LUNA

Y TOAS LAS NOCHES TE VEA

Y TOAS LAS NOCHES TE VEA

Y TOAS LAS NOCHES TE VEA

TOAS LAS NOCHE MENOS UNA.

Ay ven a mí niño mío

AY NIÑO MÍO, CHIQUITO MÍO

Chiquito de mis amores

que en la noche me iluminan

tus ojos soles.

YA EA EA YA EA EA

YA EA EA YA EA EA

YA EA EA YA EA EA

LAGRIMITAS DEL NILO.

NOCHES EN VELA.

MI NIÑO CUANDO ME MUERA

QUE ME ENTIERREN EN LA LUNA

Y TOAS LAS NOCHES TE VEA

Y TOAS LAS NOCHES TE VEA

Y TOAS LAS NOCHES TE VEA.

Vamos allá la Blanca Paloma

MI NIÑO CUANDO ME MUERA

QUE ME ENTIERREN EN LA LUNA

Y TOAS LAS NOCHES TE VEA

TOAS LAS NOCHES MENOS UNA.

YA EA EA YA EA EA

YA EA EA YA EA EA

LAGRIMITAS DEL NILO.

NOCHES EN VELA.

YA EA EA YA EA EA

YA EA EA YA EA EA

YA EA EA YA EA EA.

Las otras candidatas del Benidorm Fest 2023