Anni B Sweet: "Con 'Alegría' quería transmitir lo que me transmitieron las canciones que me ayudaron a salir del agujero"

Anni B Sweet está feliz. Después de una etapa complicada a nivel personal, atraviesa un gran momento y lo muestra en su nuevo disco, Alegría.

Después de siete años sin hacer ningún lanzamiento, la cantante estrena este álbum que escribió cuando estaba saliendo de un bache personal y que está lleno de canciones de subidón.

"Yo también pensaba que se componía mejor en el dolor pero cuando el dolor es extremo, cuando estás muy mal, no hay ganas ni de levantarse de la cama", ha contado sobre el proceso compositivo del álbum que rompe con la tónica habitual de muchos artistas. Componer al salir del dolor y no desde la tristeza.

La cantante es de naturaleza optimista y eso se ve en este trabajo. "A mí que me gusta mucho el sentido del humor y la música alegre. Encontré ahí más la inspiración que en la tristeza", ha contado la malagueña que escuchó a artistas como Caetano Veloso, Santiago Auserón o Miguel Ríos para salir del bloqueo en el que se vio inmersa.

Siete años sin disco de Anni B Sweet

Alegría es un disco de buen rollo y los seguidores lo han recibido con gran alegría, nunca mejor dicho.

"Ayer tenía miedo y hoy estoy muy contenta [por el feedback recibido]. Me estoy animando un montón", ha confesado la cantante para luego hablar de los motivos detrás de su parón compositivo.

"Me puse con el disco cuando me vi con ganas y sabiendo que le podía poner el cariño que necesitaba"

"Tuve una gira muy larga de Universo sin estrenar. Luego hice una colaboración en el disco Burbuja Cómoda y Elefante Inesperado, metí cinco canciones mías y estuve girando con eso. Y después tuve que parar un ratillo", ha explicado sobre el bache personal que atravesó tras una ruptura tóxica. "Hubo momentos muy malos".

"Me puse con el disco cuando me vi con ganas y sabiendo que le podía poner el cariño que necesitaba", ha seguido la cantante, que en Alegría incluye canciones como Adiós con alegría en la que se refiere a esa ruptura como Lo mejor que me ha pasado en la vida.

Ganas de disfrutar y pasarlo bien

Después de esta mala racha, Anni B Sweet quiere disfrutar y de ahí el espíritu del disco.

"Quería pasármelo bien en el escenario. De disfrutarlo", ha dicho sobre las canciones que componen Alegría. "Quería transmitir lo que me transmitieron las canciones que me ayudaron a salir del agujero y, de momento, tengo muy buena respuesta con esto".

Para este disco reconoce que no ha tenido prisa. "Me di total libertad para hacer lo que quisiera, lo que tenía en mente", ha contado sobre los dos años que invirtió e Alegría. "Me imagino esta canción de esta manera, vamos a por ella", ha añadido sobre su manera de trabajar.

"He encontrado una forma nueva de producir y escribir nueva que me ha gustado mucho, me he encontrado muy bien con ella"

Anni B Sweet ha sido compositora, instrumentista y productora. "Tranquilamente me he hecho todo lo que me apetecía con el pensamiento de que si no me gusta, no pasa nada, lo volvemos a hacer", ha apuntado reconociendo que tiene mucha paciencia en general. Su política ha sido: "Estoy aquí conmigo misma, nadie me va a decir nada. Sin presión".

Una experiencia plena de la que ha sacado un aprendizaje: "He encontrado una forma nueva de producir y escribir nueva que me ha gustado mucho, me he encontrado muy bien con ella".

La historia de su canción con Santiago Auserón

Anni B Sweet no solo escuchó a Santiago Auserón antes de lanzar Alegría, sino que de alguna manera lo convirtió en referente.

"He tenido la suerte de conocerlo en persona, pasar muy buenas ratos con él. Me gusta mucho su sentido del humor, la ilusión que tiene con todo", ha dicho sobre el músico con el que interpreta Todo está bien.

"La escribí del tirón", ha contado sobre este tema que le vino a la cabeza un día que iba en el coche. "Pensé en darle una vuelta. Siempre se piensa en cambiarla cuando te viene del tirón porque parece que hay que esforzarse más", ha contado sobre esta canción que tiene "ese punto estoico de está todo bien". "Las cosas que no se pueden cambiar, hay que relajarse", ha añadido la intérprete que pronto saldrá de gira con el álbum.

La primera cita será en Barcelona el 19 de noviembre, y después la veremos pasárselo bien sobre los escenarios de Valencia, Madrid, Oviedo, Ponferrada y Granada.