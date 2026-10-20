Surrealista

Pidió chuches y querían que pagase un tanque, Jorge Yorya trae la historia del influencer indio Veeramani

El experto en redes sociales Jorge Yorya no se pierde detalle de lo que sucede en internet y ha traído a Cuerpos especiales la historia del influencer indio Veeramani. Un perfil enfocado en probar dulces y chucherías que, aprovechando la Fiesta de as luces celebrada en el país asiático, desveló su número de teléfono y dirección personales para pedir a sus seguidores que le enviasen algunos artículos. Lo que no esperaba es que sus fans enviasen los pedidos a contrarrembolso, con piezas tan inverosímiles como una excavadora o un tanque.

Jorge Yorya desgrana la entrevista a Pedro Buerbaum, "el sol" que necesita "un satélite" que orbite a su alrededor

Europa FM

Madrid 20/10/2026 09:39