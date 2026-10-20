Surrealista
Pidió chuches y querían que pagase un tanque, Jorge Yorya trae la historia del influencer indio Veeramani
El experto en redes sociales Jorge Yorya no se pierde detalle de lo que sucede en internet y ha traído a Cuerpos especiales la historia del influencer indio Veeramani. Un perfil enfocado en probar dulces y chucherías que, aprovechando la Fiesta de as luces celebrada en el país asiático, desveló su número de teléfono y dirección personales para pedir a sus seguidores que le enviasen algunos artículos. Lo que no esperaba es que sus fans enviasen los pedidos a contrarrembolso, con piezas tan inverosímiles como una excavadora o un tanque.