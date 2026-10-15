Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Desde Córdoba - jueves, 15 de octubre de 2026

Eva Soriano y Nacho García se escapan del estudio de Cuerpos especiales para grabar un programa especial con público en Córdoba. Les acompaña Santos Solano, que habla de las dinámicas de control en las parejas, y los colaboradores Dani Piqueras, con Titulares sin nada debajo, y Alba Cordero, con un ranking de Estopa. Eva trae además a Evidente Soriano, Nacho repasa las revistas del corazón y en Pilla la cita y gana la guita regalan 500 euros.