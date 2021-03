Blas Cantó: "Eurovisión será una burbuja, no nos dejan salir del hotel en 10 días"

Cada vez está más cerca el 22 de mayo... ¿Siente nervios por llegar a Rotterdam?, ¿tiene ya los billetes comprados? "Ahora voy a esperar porque me lo pagan todo, y puestos a perder, prefiero no perder dinero", bromea Blas Cantó.

Voy a quedarme es la canción que representará a España en Eurovisión 2021, un tema que fue elegido por el 58% de los votos recibidos durante la gala en directo de TVE para que se emitió para escoger el tema. De hecho, Roi Méndez y Cepeda cantaron en ella. "Fue una gala muy rápida, todo en directo, y vas a por todas", cuenta después de asegurar que "Roi no queda nunca contento con nada. Se puso dos looks, uno de los años 20 y otro de los años 30". Fue el propio Roi Méndez el que nos dijo en que no le había gustado cómo había cantado...

¿Ha escuchado a la competencia?, ¿cuál es su represetante favorito? "Me gusta mucho Francia y The Mamas de Suecia, pero han sido descalificadas este año", asegura.

"Alguien me dijo que no estaban muy bien en Países Bajos, pero nosotros cuando vayamos vamos a estar en una burbuja. No nos dejan salir del hotel, son 10 días", explica sobre la situación del país con la pandemia. ¿Y él, era fan del concurso? "Siempre he visto Eurovisión, no soy fan pero lo veía en casa, como todos, con mi abuela... Yo no daba ni una en las apuestas", añade.

"De alguna manera nos auto boicoteamos", señala sobre todo el debate que se genera cada año sobre el representante y la canción. El documental de Netflix La historia de Fire Saga refleja muy bien todo lo que rodea este tema.

Para terminar recibimos a Ventura, nuestro vidente particular, que le echa las cartas a Blas Cantó para saber cómo le irá el futuro... Sexo, salud, amor... ¡Y Eurovisión, obvio!

👉 Puedes ver a Blas Cantó en el minuto 35:

Recuerda, yu No te pierdas nada de lunes a viernes de 14 a 16 en Europa FM.