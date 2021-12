Marta Sango: "Cuando estoy mal no me sale coger un papel y ponerme a escribir"

¿Será Marta Sango la ganadora del Benidorm Fest? La competición musical, de la que saldrá el próximo representante en Eurovision, todavía no ha comenzado pero ya se han dado a conocer los temas y los intérpretes que los defenderán. En el de Marta Sango se llama Sigues en mi Mente y es una apuesta de lo más potente. Está nerviosa, para qué negarlo.

"Estoy nerviosa, es presión, soy muy exigente y me meto mucha caña, ahora tengo que hacer el ejercicio de disfrutar las cosas", asegura la joven, que mantiene que aunque nunca dejará de evolucionar, esta canción marca el camino por donde quiere seguir.

La joven compite con artistas de gran nivel, como Rigoberta Bandini o Tanxungueiras, y volver a esa "guerrilla musical" le recuerda a Operación Triunfo. "Yo realmente no me acordaba de lo angustioso que era un concurso. Siento como flashes del pasado, cosas que sentí en su momento. Soy muy competitiva y hay cosas que recuerdan", asegura la joven, que también tiene en mente sus próximos directos y cómo los presentará.

Sigues En Mi Mente empezó a cobrar forma hace un año, no fue compuesta para la carrera eurovisiva. "Estaba compuesto de antes y hablando con mi equipo lo vimos", dice la artista, que reconoce que ella compone y escribe mejor cuando se siente "una reina." "Cuando estoy mal no me sale coger un papel y ponerme a escribir", reconoce Sango, que en esos momentos difíciles recurre a sus amigos, familia y pareja.

"He pasado un año complicado, la industria es complicada y hasta que una no se da una hostia tremenda no se da cuenta, pero ahora he empezado una etapa nueva, tengo ganas de sacar cosas y creo que mis creaciones tienen potencial", asegura la artista, que nos confirma que pronto saldrá su primer disco.

Puedes ver a Marta Sango en el minuto 33:

