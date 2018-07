Asiste a la visita de Jason Derulo a El Hormiguero 3.0

Imagen promocional del nuevo sencillo de Jason Derulo, 'Want To Want Me' / europafm.com

2014 fue un gran año para Jason Derulo después de ser el artista masculino que más sonó en las radios de todo el mundo y vender más de 16 millones de singles de los exitosos Talk Dirty To Me o Trumpets de su último álbum Tattoos. Así que en este 2015, Derulo está preparando un nuevo trabajo discográfico del que ya hemos escuchado adelantos como Want To Want Me o Cheyenne.

El próximo jueves 21 de mayo, Jason Derulo visitará El Hormiguero y Euroclub va a invitar a cuatro personas con sus acompañantes a que asistan en directo a la emisión de este programa. ¿Te gustaría asistir? Envíanos una foto demostrando que eres el mayor fan de Jason Derulo a través del formulario TUCLIP que encuentras en la columna derecha, o enviarla a concurso@europafm.es junto a tu nombre, edad, población y teléfono.

GANADORES:

Laura Coca

Raúl Rodríguez

Lidia Royo Mingo

Olga Díaz

* El concurso sólo es válido para personas mayores de 18 años. Warner se encargará de cubrir los traslados y el alojamiento de los ganadores.