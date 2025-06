Aitana tuvo que escribir a Carlos Alcaraz por lo que se publicó sobre ellos: "Me sentía hasta mal"

El disco Cuarto azul de Aitana está lleno de sinceridad y una canción que lleva directamente a pensar en Miguel Bernardeu: Cuando hables con él. Al actor, con el que la cantante tuvo una relación de cuatro años, le ha escrito varias canciones como hizo con Sebastián Yatra, el cantante colombiano con el que tuvo dos años de relación y al que le escribió The Killers.

Con él compuso también Akureyri, sobre su historia de amor, y más tarde lanzaron juntos Las Dudas. La cantante lo invitó incluso a entrar en su documental Metamorfosis, donde no le importó enseñar los entresijos de pareja. Aunque eso no significa que vaya a ser así de aquí a un futuro. De hecho, la cantante desveló en la Listening Party de su disco que ya no está soltera pero no dijo más sobre su nueva relación, que las pistas y las fotos dicen mantiene con el influencer YoSoyPlex.

Aitana decide lo que cuenta y lo que no cuenta de su vida privada y asegura que va a seguir siendo así. "A mí no me vas a ver dando declaraciones a una cámara que me está esperando al lado de mi casa. No por joder a nadie. Es que me da vergüenza. No sé cómo gestionar eso. De verdad, entiendo perfectamente el trabajo de esos periodistas y nunca les voy a tratar mal, pero no me voy a poner a dar explicaciones sobre si estoy con este o estoy con el otro, porque lo paso mal", asegura en una reciente entrevista en Vogue insistiendo en que eso no va con ella.

"Me sacan un novio diferente cada día. En enero, me sacaron tres"

"Mi trabajo no es dar declaraciones de mi vida personal. Mi trabajo es ser cantante. Todo lo demás, es decisión mía cómo lo quiera contar y cuándo lo quiera contar”, añade la intérprete que reconoce que no es fácil conocer a alguien estando en su lugar. "La gente no se da cuenta de que, a veces, estás en un proceso de conocer a alguien y que ni siquiera tú misma sabes muy bien en qué punto estás. Desde que salté a la fama, no he podido tener una primera cita con alguien en un restaurante porque sé que se va a filtrar. ¿Y dónde tienes una primera cita, a ver? ¿En una casa? No me siento cómoda. Así, es muy complicado", añade.

Aitana reconoce que cada vez que sale con alguien en una foto se le relaciona con él y parece que constantemente se está conociendo con chicos. "Me sacan un novio diferente cada día. En enero, me sacaron tres. A uno de ellos, Carlitos [Carlos Alcaraz], con el que me llevo muy bien y con el que jamás ha pasado nada, tuve que escribirle y todo porque me sentía hasta mal", continúa la cantante, a la que relacionar con el tenista a principios de 2025, y añade: "Le dije: ‘Oye, lo siento mucho, no sé por qué ha salido esto’, y enseguida me contestó que no me preocupase, que estaba todo bien y que sabía que a veces se van a inventar cosas. Es puro clickbait. Al final, las mejores citas siempre han sido por el mundo”.

"Estoy bien. Tranquila, feliz"

Aitana se sincera en esta entrevista en la que asegura que está en un muy buen momento personal. "Ahora estoy conociendo a alguien y estoy bien. Tranquila, feliz”, continúa la cantante, que prefiere no gafarlo dando más datos. “Cuando estás es un proceso de querer cuidar una cosa para que todo salga bien, porque te importa mucho esa persona y porque estás sintiendo cosas, intentas no exponer nada. Y en la vida nunca se sabe. A lo mejor, cuando salga esta entrevista, ya no estamos junt…”.

"Me gustaría decir que esto es para siempre. Y ahora mismo lo siento un poco así", se sincera la intérprete de 25 años con muy buenas vibras sobre esta relación y confiesa que el año soltera también lo disfrutó mucho.