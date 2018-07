En Europa FM queremos darte la oportunidad de dar a conocer tu trabajo. Europa Baila convoca el tercer Concurso de DJ's en Castilla y León. Buscamos DJs que se defiendan en la producción, pero que sepan demostrarlo en una sesión en directo. ¿Te gustaría pinchar en las fiestas de Valladolid con otros DJ's de renombre?

Envíanos una sesión de música electrónica, house comercial, dance o todo-éxitos que no sobrepase los 30 minutos mediante el formulario TUCLIP de la columna derecha (IMPORTANTE: el archivo no debe sobrepasar los 50Mb y su nombre no debe contener espacios, tildes ni caracteres especiales). Tienes tiempo hasta el miércoles 10 de junio, eso sí, el único requisito es que estés empadronado en alguna de las provincias de Castilla y León. Una vez cerrado el periodo de participación, se publicarán las sesiones seleccionadas en la web para que todo el mundo pueda escucharlas y valorarlas. Un jurado formado por el equipo de Europa Baila se encargará de dar el veredicto final: comunicar el nombre de los DJ's seleccionados para las fiestas clasificatorias.

Una vez seleccionadas las mejores sesiones, se iniciará el turno de las fiestas, en cada una de las cuales tres Dj's seleccionados entre las sesiones recibidas deberán demostrar sus dotes en directo en cada una de las fiestas: 19 de junio en León, 21 de junio en Zamora, 26 de junio en Aguilar de Campoo, 27 de junio en Medina de Rioseco (Valladolid) y el 8 de agosto en La Bañeza (León).

Se seleccionarán tres finalistas, entre todas las sesiones recibidas y los participantes de las fiestas, que tendrán que actuar en una última fiesta y final prevista para el 1 de septiembre en Palencia. De esta final, saldrá el ganador del concurso que actuará en el Escenario Europa FM de las fiestas de Valladolid junto a Quique Tejada y otros artistas pendientes de confirmar el sábado 5 de septiembre, su sesión se emitirá dentro del programa Europa Baila en su edición del sábado noche y ganará unos auriculares Profesionales.

Antes de participar, no olvides leerte las bases legales del Tercer Concurso de DJ's Europa Baila.

Seleccionados León: Maon, Sergio Fierro y Héctor Linares.

Seleccionados Zamora: José Luis Hernández, Guillermo Muñoz y Jesús Carbajo.

Seleccionados Aguilar de Campoo: Juan García, Dipsound y David Gómez.

Seleccionados Valladolid: Diego Revuelta, Ángel Jesús Sanz y Carol Clover.

Seleccionados La Bañeza: Cristian Fernández, Óscar Patón y José Luis López.