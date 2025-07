Quién es Plex, conoce a la nueva pareja de Aitana

Tiene 23 años y es oficialmente la nueva pareja de Aitana. La cantante de 6 de febrero ha confirmado su relación con el creador de contenido YoSoyPlex publicando |una foto juntos en su fiesta de cumpleaños.

La artista compartió la noticia el martes por la noche la noticia adelantándose a la exclusiva de la revista ¡Hola!, que este miércoles lleva en portada una foto de los juntos en Ibiza. "Las románticas imágenes que confirman su relación", dice el titular de la revista, que lleva en su interior la foto del beso de Aitana y Plex.

Ahora los ojos están puestos en la nueva pareja de Aitana, famoso creador de contenidos aunque todavía desconocido par muchos. ¿Quién es Plex? ¿Desde cuándo es famoso?

Así es Plex, la nueva pareja de Aitana

Daniel Alonso, más conocido como Plex, se ha convertido en uno de los rostros más conocidos en las plataformas de contenido con apenas 23 años (20 de septiembre de 2001). Natural de Toro (Zamora) e hijo de agricultor, el joven se ha hecho un hueco en el panorama de los streamers —cuenta con mmás de 14,7 millones de seguidores en YouTube y más de 12,2 en TikTok— a base de contenidos novedosos, llenos de emociones y una buena dosis de paisajes de distintos rincones del mundo.

Plex abrió su canal cuando tenía solo 13 años mostrando su interés por las posibilidades que ofrecen estos canales de comunicación, aunque no fue hasta 2018 cuando comenzó a subir vídeos de producción propia. Tenía ya 16 años.

En ese momento, el creador centraba sus contenidos en el popular videojuego Fortnite, intentando emular el éxito viral que tenían otros youtubers como Rubius o TheGrefg, con quien llegó a establecer contacto. Aunque con el paso del tiempo, Plex empezó a crear vlogs (video blogs) para contar su día a día y su vínculo con amigos y familia.

Frank Cuesta en YoSoyPlex

Su nexo con el popular herpetólogo Frank Cuesta, conocido también como Frank de la jungla, impulsó su carrera en las redes sociales. A pesar de que la relación con Cuesta no comenzó con buen pie, pues este criticó duramente que Plex decidiese tener una capibara como mascota, lo cierto es que actualmente pueden considerarse amigos.

Tras las críticas y las disculpas públicas del youtuber por la decisión de contar con este animal exótico como compañía, Cuesta invitó al zamorano a pasar unos días en su refugio de Tailandia donde estrecharon su relación a base de la convivencia con las nutrias, avestruces o tarántulas que habitan en el santuario. Una experiencia de la que surgieron algunos de los vídeos más virales en el canal de YoSoyPlex.

La vuelta al mundo con Plex

La afición de Plex por conocer otros territorios se ha convertido en uno de los grandes focos de su contenido. Durante 2023, ya con 21 años, el youtuber encontró la inspiración en el popular personaje de la novela de Julio Verne Phileas Fogg y decidió dar la Vuelta al mundo en 80 días. Una aventura en la que estuvo acompañado en todo momento por sus amigos más cercanos, con los que también comparte algunas de las tareas relacionadas con el contenido como la edición de los vídeos o su publicación en redes sociales.

De hecho, durante esta Vuelta al mundo en 80 días volvió a contar con la participación de Frank de la Jungla, que aprovechó para mostrar a Plex el otro santuario para animales con el que cuenta y enseñar algunos de sus lugares habituales en Tailandia.

Dada la magnitud del proyecto viajero y las dificultades que podrían surgir, Plex se vio obligado a alargar esta aventura, convirtiendo la serie de vídeos en la Vuelta al mundo en 85 días, un cambio que sin duda ha encantado a sus seguidores al seguir viendo cómo Daniel se cruzaba con leones en Sudáfrica, se helaba de frío en el norte de Noruega o cumplía algunos de sus sueños futboleros —una de sus grandes pasiones— visitando el estadio de Boca Juniors, La Bombonera, en Buenos Aires o charlando con el jugador hispanoargentino del Manchester United Alejandro Garnacho.

El streamer acaba de terminar su tercera Vuelta al mundo. Y esta misión ha estado protagonizada por sus encuentros con Aitana en Japón, República Dominica y Nueva York, que dispararon los rumores de relación.

Lo que se sabe de la relación de Aitana y Plex

YoSoyPlex coincidió con Aitana en Japón, cuando la cantante se encontraba allí por motivos de trabajo. La intérprete se convirtió en la primera invitada femenina del youtuber y de ahí que se especulase sobre una posible relación.

El primer encuentro de la ya pareja se produjo en marzo, en el día 21 del viaje de Plex, y un mes más tarde volvieron a coincidir en República Dominicana. Aitana se convirtió de nuevo en artista invitada de uno de sus vídeos y repitió (o mejor, tripitió) en mayo durante la estancia del streamer en Nueva York.

Entre miradas cómplices, Aitana y Plex reaparecen juntos en Nueva York, avivando aún más los rumores de relación | laSexta.com

Diez días después de que saliese este tercer vídeo a la luz, la cantante confirmó en la Listening Party de Cuarto Azul en Madrid que ya no estaba soltera y ahí volvió a salir el nombre de Plex a la palestra. Nombre que no omitió en su reportaje la periodista que entrevistó a Aitana para Vogue, donde la cantante reconoció estar empezando una relación y se mostró muy ilusionada: "Ahora estoy conociendo a alguien y estoy bien. Tranquila, feliz (...) Me gustaría decir que esto es para siempre. Y ahora mismo lo siento un poco así".

La pasión de Plex por la música

Dejando la relación de Aitana a un lado, Plex es un gran aficionado por la música, un género en el que incluso se ha adentrado publicando canciones propias y videoclips como el perteneciente a Worldwide, donde —¿cómo no?— también cuenta con la colaboración de su inseparable pandilla.

Estos contenidos musicales complementan un catálogo audiovisual en el que también se puede ver cómo Plex comparte retos, compras de cantidades disparatadas o escenas en compañía de su familia.

Entre estos retos destacan también algunos como la supervivencia del youtuber durante un mes en una isla desierta o participar en la Velada del año de Ibai Llanos.

Todo esto ha situado a Plex entre los creadores de contenido más influyentes del país, participando en eventos como el Mundial de Streamers vistiendo la camiseta de la selección española o dando entrevistas en algunos de los medios más influyentes del sector.