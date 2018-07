Red Hot Chili Peppers, el grupo estadounidense formado en 1983 en Los Ángeles, acaban de lanzar su último disco, I'm With You, del que se extrae el primer sencillo y vídeo The Adventures Of Rain Dance Maggie. Tras cinco años y la marcha de su guitarrista John Frusciante lanzan al mercado su décimo álbum, que saldrá al mercado el próximo 29 de agosto. ¿Has visto ya el vídeo de The Adventures of Rain Dance Maggie?

Para celebrar el Día Red Hot Chili Peppers en Europa FM hemos preparado 15 videocámaras digitales FLIP de última generación para que grabes cuanto quieras en calidad HD. Olvídate de las pilas porqué Flip se carga por USB, almacena 2 horas de grabación, tiene estabilizador de imagen, carcasa de mayor calidad y un diseño superfino y delgado. Tenemos para ti cámaras cada hora de la fórmula de 10 de la mañana a 22 horas de la noche y en nuestra web EuropaFM.com

¿Quieres ganar la videocámara de EuropaFM.com? En la columna de la derecha te hemos preparado un formulario para que nos digas ¿Qué locura harías por conocer en persona a los Red Hot Chili Peppers? Quién sabe, quizá algún día tu videocámara FLIP logre grabarlos...

Recuerda que cada hora, en cada programa y en la web tendrás una nueva oportunidad. Cada hora en punto desde las 11h a las 20h el locutor dará en antena las instrucciones del concurso. Sólo tienes que esperar a que el locutor dé la señal de abrir líneas y llamar al teléfono de directo cuando él lo indique. La primera persona en marcar el número de directo a la hora en punto después de escuchar la indicación y su llamada sea pasada en antena, ganará esta fabulosa videocámara FLIP. Sólo podrá haber un ganador por hora. El resto de llamadas que no sean la ganadora, podrán volver a intentarlo en las horas siguientes. No se admiten llamadas realizadas antes de que el locutor abra las líneas, así como el resto de llamadas recibidas a partir de la hora en punto y que no resulten ser ganadoras. El sorteo de cada hora se comprende entre la hora en punto y los 5 próximos minutos, con lo cual, si tu llamada no ha sido la escogida, vuelve a intentarlo a la siguiente hora. Cualquier información adicional podrás encontrarla en nuestras bases clicando aquí.

GANADORES:

Nuria Raja Mayol (Sóller - Mallorca)

Natalia Domínguez García (Málaga)

Patricia Blanco Gutierrez (Salamanca)

Francisco Javier Tuya López (Gijón - Asturias)

Cristina García Antón (Elche - Alicante)

Víctor Romaguera Prieto (Valencia)

María Luisa Cañadas Moreno (Burjasot - Valencia)

Elisabeth Castañeda Sigüenza (Guadarrama - Madrid)

Alfonso Maldonado Delgado (Málaga)

Maite García Manzanero (Seseña - Toledo)

Fernando Pérez Cruz (Montoro - Córdoba)

Manuela Schilling (San Sebastián)

Juan Bautista Morano Beltrán (Huelva)

GANADORA WEB:

Rosario Álvarez Martín (Bailén - Jaén)